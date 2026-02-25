ETV Bharat / bharat

एआई समिट में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ा दिया है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. बुधवार को इन चारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी, इसके पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को चारों आरोपियों को 25 फरवरी यानी तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. इन चारों आरोपियों को 20 फरवरी को दोपहर में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जिन चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस के साथ इनकी हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था. टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे. बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे.