ETV Bharat / bharat

एआई समिट में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस की हिरासत बढ़ाई.

शर्टलेस प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिरासत बढ़ी
शर्टलेस प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिरासत बढ़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 25, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ा दिया है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. बुधवार को इन चारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी, इसके पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को चारों आरोपियों को 25 फरवरी यानी तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. इन चारों आरोपियों को 20 फरवरी को दोपहर में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जिन चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस के साथ इनकी हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था. टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे. बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे.

दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई. दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है. इस मामले में यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि उसके कार्यकर्ता भारत मंडपम में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की पहचान को एआई समिट में खराब करने का आरोप लगा रहे थे.

ये भी पढ़ें :

शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी और हिरासत से गर्मायी राजनीति, दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा

AI समिट के दौरान प्रदर्शन मामला, यूथ कांग्रेस के चार आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड

TAGGED:

PATIALA HOUSE COURT EXTEND CUSTODY
YOUTH CONGRESS PROTESTERS CUSTODY
यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारी पर एक्शन
CJM MRIDUL GUPTA
AI SUMMIT SHIRTLESS PROTEST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.