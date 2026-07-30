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जम्मू कश्मीर : पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क कीं

जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क कीं. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से काम कर रहे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पांच आतंकवादियों की संपत्ति पर कुर्क करने की कार्रवाई की है और लश्कर के टॉप आतंकवादी मोहम्मद कासिम के खिलाफ उद्घोषणा की कार्यवाही पूरी कर ली है.

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जम्मू के माहौर गांव के मूल रूप से रहने वाले पांच आतंकवादियों की अचल संपत्तियां गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कुर्क की गई हैं.

उनके खिलाफ राजौरी के माहौर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस जांच में पता चला कि अलत दीन उर्फ ​​मीर बाई, गुलाम मोहम्मद गामा, मोहम्मद अशरफ, शब्बीर अहमद और भर दीन, सभी माहौर के रहने वाले थे. वे भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करने के लिए हथियार और गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए सीमा पार गए थे.

वे 1991 से लापता हैं और कुछ साल पहले पाकिस्तान चले गए थे. पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया है, “ये लोग अब पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे हैं और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार/गोला-बारूद, पैसा वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही इलाके में आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं.”

पिछले कुछ सालों में, जम्मू में खासकर पहाड़ी पीर पंजाल इलाके में नियंत्रण रेखा के समीप आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है. लेकिन बॉर्डर और जम्मू इलाके में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाने से सुरक्षा बलों को काफी फायदा हुआ है. जांच के दौरान पुलिस ने कहा कि पांचों आतंकवादी सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

पुलिस जांच में पता चला कि आतंकवादी अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे और “इस बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना था.”