नूंह के जिस मकान में रुका था दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध आतंकी उमर नबी, वहां पसरा सन्नाटा, पुलिस ने कर रखी घेराबंदी

नूंह : दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है. संदिग्ध आतंकी उमर नबी ने नूंह में जिस मकान में कमरा किराए पर लिया था, पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर रखी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. इस बीच मकान में रहने वाली महिला फरार है जिसकी तलाश भी जारी है. फिलहाल गली में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है.

किराए के मकान में रुका था उमर नबी : केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले करीब 4 दिन से लगातार महिला के मकान की कड़ी निगरानी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. नूंह की हिदायत कॉलोनी में उस घर को पुलिस ने पूरी तरह घेर रखा है, जहां संदिग्ध आतंकी उमर नबी करीब 10 दिनों तक किराए के कमरे में रुका था. घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है. घर के अंदर तलाशी भी ली गई है. जिस घर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, वो मकान अफसाना नाम की महिला का है और शोएब को महिला का जीजा बताया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि शोएब ने ही डॉक्टर उमर नबी को ये किराए का कमरा दिलवाया था. शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था.

नूंह से ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

बम स्क्वॉड ने ली तलाशी : वहीं बम स्क्वॉड ने खोजी कुत्ते के साथ नूंह की हिदायत कॉलोनी में तलाशी अभियान भी चलाया. कॉलोनी की गलियों में घूमकर बम स्क्वॉड ने जगह-जगह तलाशी ली है.