नूंह के जिस मकान में रुका था दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध आतंकी उमर नबी, वहां पसरा सन्नाटा, पुलिस ने कर रखी घेराबंदी
दिल्ली ब्लास्ट केस के संदिग्ध आतंकी उमर नबी ने नूंह में जिस मकान में कमरा लिया था, पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर रखी है.
Published : November 17, 2025 at 4:43 PM IST
नूंह : दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है. संदिग्ध आतंकी उमर नबी ने नूंह में जिस मकान में कमरा किराए पर लिया था, पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर रखी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. इस बीच मकान में रहने वाली महिला फरार है जिसकी तलाश भी जारी है. फिलहाल गली में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है.
किराए के मकान में रुका था उमर नबी : केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले करीब 4 दिन से लगातार महिला के मकान की कड़ी निगरानी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. नूंह की हिदायत कॉलोनी में उस घर को पुलिस ने पूरी तरह घेर रखा है, जहां संदिग्ध आतंकी उमर नबी करीब 10 दिनों तक किराए के कमरे में रुका था. घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है. घर के अंदर तलाशी भी ली गई है. जिस घर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, वो मकान अफसाना नाम की महिला का है और शोएब को महिला का जीजा बताया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि शोएब ने ही डॉक्टर उमर नबी को ये किराए का कमरा दिलवाया था. शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था.
बम स्क्वॉड ने ली तलाशी : वहीं बम स्क्वॉड ने खोजी कुत्ते के साथ नूंह की हिदायत कॉलोनी में तलाशी अभियान भी चलाया. कॉलोनी की गलियों में घूमकर बम स्क्वॉड ने जगह-जगह तलाशी ली है.
#WATCH | Bomb squad and dog squad of Haryana Police arrive at Hidayat Colony in Nuh district of Haryana, as investigation continues in the area in connection with the Delhi terror blast case. pic.twitter.com/Iptf3qbgrf— ANI (@ANI) November 17, 2025
चार लोगों को रिहा किया गया : वहीं नूंह से पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए चार लोगों को कड़ी पूछताछ के बाद रिहा भी कर दिया गया है. रिहाई के बाद परिवारों ने राहत की सांस ली है. जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि जिनका भी सीधा संबंध नहीं मिलेगा, उन्हें बेवजह नहीं रोका जाएगा. पूरे मामले को लेकर एजेंसियां बेहद सतर्क हैं. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की आशंका है. वहीं पूरे मामले में बोलते हुए नूंह के भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू और भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी ने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए. नूंह में भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.
