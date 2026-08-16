चेन्नई : स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत, सीएम विजय का 30 लाख रुपये मदद का ऐलान
कांस्टेबल धर्मराज टीएनएसपी प्रशिक्षण केंद्र के बैंड का हिस्सा थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं.
Published : August 16, 2026 at 6:24 PM IST
चेन्नई: चेन्नई के फोर्ट जॉर्ज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीने में तेज दर्द के बाद गिर पड़े एक पुलिस कांस्टेबल की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई. कांस्टेबल धर्मराज (56) थूथुकुडी जिले के निवासी थे और अपने परिवार के साथ अवादी में नए कांस्टेबल क्वार्टर में रहते थे.
उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फोर्ट जॉर्ज में तिरंगा फहराने के बाद, धर्मराज को सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े.
वह अवाडी में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बैंड का हिस्सा थे. पास में मौजूद पुलिस वाले उनकी मदद के लिए आए और जल्द ही 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया. धर्मराज को कुर्सी पर बिठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया.
एम्बुलेंस में नर्स ने उन्हें सीपीआर दिया. लेकिन, धर्मराज बेहोश रहे और उन्हें राजीव गांधी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया. हालांकि, डॉक्टरों ने कहा कि जब तक धर्मराज को अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पोस्टमॉर्टम के बाद धर्मराज के शव को अवाडी में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स की दूसरी बटालियन में ले जाया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. बाद में, उनके पार्थिव शरीर को थूथुकुडी जिले में उनके गृह जिले ले जाया गया.
मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता की घोषणा की
एक बयान में मुख्यमंत्री टीवीके विजय ने कहा, “मुझे यह दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है कि कांस्टेबल धर्मराज (उम्र 56), जो चेन्नई के अवाडी में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बैंड के सदस्य थे, कल फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान अचानक गिर गए और इलाज के लिए राजीव गांधी सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनकी मौत हो गई.”
बयान में कहा गया, "कॉन्स्टेबल धर्मराज की मौत तमिलनाडु पुलिस और उनके परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मैं धर्मराज के जाने से दुखी परिवार, रिश्तेदारों और उनके साथ काम करने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सांत्वना व्यक्त करता हूं, और उनके परिवार को 30 लाख रुपये का रिलीफ फंड देने का आदेश दिया है."
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