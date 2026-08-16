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चेन्नई : स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत, सीएम विजय का 30 लाख रुपये मदद का ऐलान

पुलिस कांस्टेबल धर्मराज ( file photo- ETV Bharat )

चेन्नई: चेन्नई के फोर्ट जॉर्ज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीने में तेज दर्द के बाद गिर पड़े एक पुलिस कांस्टेबल की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई. कांस्टेबल धर्मराज (56) थूथुकुडी जिले के निवासी थे और अपने परिवार के साथ अवादी में नए कांस्टेबल क्वार्टर में रहते थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फोर्ट जॉर्ज में तिरंगा फहराने के बाद, धर्मराज को सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े. वह अवाडी में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बैंड का हिस्सा थे. पास में मौजूद पुलिस वाले उनकी मदद के लिए आए और जल्द ही 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया. धर्मराज को कुर्सी पर बिठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया. एम्बुलेंस में नर्स ने उन्हें सीपीआर दिया. लेकिन, धर्मराज बेहोश रहे और उन्हें राजीव गांधी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया. हालांकि, डॉक्टरों ने कहा कि जब तक धर्मराज को अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.