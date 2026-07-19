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तमिलनाडु: पेट्रोलिंग के दौरान कांस्टेबल ने किया युवती का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार

तमिलनाडु: पेट्रोलिंग के दौरान कांस्टेबल ने किया युवती का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर जिले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक युवती का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कांस्टेबल को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया. मामला थुडियालुर थाना क्षेत्र का है. बताया गया है कि कांस्टेबल विनोद कुमार (35) 15 जुलाई की शाम को वेल्लाकिनारू हाउसिंग बोर्ड इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे. उस समय, एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी. आरोप है कि कांस्टेबल विनोद कुमार ने उनसे पूछताछ की और यह कहकर कि वह युवती से अलग से पूछताछ करना चाहता है, उसे दूसरी तरफ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया. युवती के चिल्लाने पर पुलिसकर्मी वहां से चला गया. बाद में पीड़िता ने थुडियालुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, पुलिस ने कांस्टेबल विनोद कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस बात की पुष्टि होने के बाद कि उसने युवती का यौन उत्पीड़न किया था, पुलिस ने विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.