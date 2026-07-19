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तमिलनाडु: पेट्रोलिंग के दौरान कांस्टेबल ने किया युवती का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार

कोयंबटूर जिले में पेट्रोलिंग के दौरान युवती का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

police constable arrested for allegedly harassing young woman in Coimbatore, Tamil Nadu
तमिलनाडु: पेट्रोलिंग के दौरान कांस्टेबल ने किया युवती का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 8:06 PM IST

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कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर जिले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक युवती का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कांस्टेबल को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया.

मामला थुडियालुर थाना क्षेत्र का है. बताया गया है कि कांस्टेबल विनोद कुमार (35) 15 जुलाई की शाम को वेल्लाकिनारू हाउसिंग बोर्ड इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे. उस समय, एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी. आरोप है कि कांस्टेबल विनोद कुमार ने उनसे पूछताछ की और यह कहकर कि वह युवती से अलग से पूछताछ करना चाहता है, उसे दूसरी तरफ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया. युवती के चिल्लाने पर पुलिसकर्मी वहां से चला गया.

बाद में पीड़िता ने थुडियालुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, पुलिस ने कांस्टेबल विनोद कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस बात की पुष्टि होने के बाद कि उसने युवती का यौन उत्पीड़न किया था, पुलिस ने विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना के बारे में नाम तमिलर काची (NTK) पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट वकील विजयराघवन ने कहा, "हाल के दिनों में तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस बढ़े हैं. खासकर, पिछले महीने बढ़ी यौन उत्पीड़न की शिकायतों की पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है. इस मामले में, यह चौंकाने वाली बात है कि एक पुलिस कांस्टेबल एक महिला के पास गया जो अपने पुरुष मित्र से बात कर रही थी और उसका यौन उत्पीड़न किया."

उन्होंने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाली घटना है. पुलिस अधिकारियों को इस मामले की सही जांच करनी चाहिए. जिन पुलिस अधिकारियों पर काम का अधिक बोझ है, उनके लिए तनाव कम करने वाली क्लास होनी चाहिए."

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स (SSF) बनाई है. इसी तरह, 'कावल उथावी' (Kaaval Uthavi) नाम का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है. गौरतलब है कि पुलिस इस ऐप के बारे में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगातार जागरूक कर रही है.

यह भी पढ़ें- चेन्नई में हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले कुख्यात बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया

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