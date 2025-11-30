ETV Bharat / bharat

पुरी जगन्नाथ मंदिर पर टिप्पणी कर फंसे यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा, थाने में शिकायत दर्ज

यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है. पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.

police complaint filed against vlogger Shubhankar Mishra in Puri for remarks on Sri Jagannath Temple
पुरी जगन्नाथ मंदिर पर टिप्पणी कर फंसे यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा, थाने में शिकायत दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुरी (ओडिशा): प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर पर टिप्पणी के लिए यूट्यूबर और व्लॉगर शुभंकर मिश्रा के खिलाफ पुरी के सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. मंदिर के वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

शुभंकर मिश्रा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ संस्कृति को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और गलत जानकारी फैलाई गई है. इस टिप्पणी को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

कुछ दिन पहले, अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में, शुभंकर मिश्रा ने कथित तौर पर दावा किया था कि जो कपल शादी से पहले श्रीमंदिर आते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाएगी और 12वीं सदी के इस मंदिर को 'राधारानी का श्राप' मिला है. उन्होंने कहा कि राधारानी एक बार भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर आई थीं. लेकिन मंदिर के सेवायत ने उन्हें मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया. मिश्रा ने वीडियो में कहा कि राधारानी ने तब मंदिर को श्राप दे दिया था.

हालांकि, गौरहरि प्रधान ने कहा कि यह जानकारी 'पूरी तरह से अप्रासंगिक' और 'गुमराह करने वाली' है. उन्होंने कहा, "किसी भी धर्मग्रंथ में ऐसी जानकारी का जिक्र नहीं है. शुभंकर मिश्रा सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूज़ पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं."

इस मामले के संबंध में पुरी के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रतीक सिंह ने कहा, "सिंहद्वार पुलिस ने यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के खिलाफ शिकायत स्वीकार कर ली है. पुलिस शिकायत की जांच करेगी."

पुरी के जिला मजिस्ट्रेट दिव्यज्योति परिदा ने कहा, "जगन्नाथ संस्कृति के बारे में गलत जानकारी फैलाना सही नहीं है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

यह भी पढ़ें- बेघर हुए पत्रकार की मदद करने वाले पूर्व सैनिक को सम्मान, एक और बिजनेसमैन ने की जमीन देने की घोषणा

TAGGED:

SHUBHANKAR MISHRA
COMPLAINT AGAINST SHUBHANKAR MISHRA
SRI JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.