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नोएडा श्रमिक प्रदर्शन का पाकिस्तान कनेक्शन! पुलिस कमिश्नर ने किए कई और चौंकाने वाले खुलासे

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बताया गया है कि हिंसक प्रदर्शन की कहानी पाकिस्तान में गढ़ी गई. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार को नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान के दो हैंडलर का हाथ है. जब नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन हो रहा था तब अनुषि तिवारी और मीर इलियास के नाम से बनाए गए दो एक्स हैंडल पर भडकाऊ पोस्ट किए गए थे. इनमें नोएडा में कई लोगों की मौत व अन्य गलत तथ्य थे.

उन्होंने कहा कि मामले में कोतवाली सेक्टर-20 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जब दोनों एक्स हैंडल की जांच की गई तब पता चला कि दोनों हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में यह पता चला कि यह पाकिस्तान की भारत के औद्योगिक शहरों में अशांति फैलाने की चाल थी. इस मामले में धरातल पर मजदूर बिगुल दस्ता नामक संगठन ने मजदूरों को भड़काने का काम किया. इस संगठन के प्रमुख रूपेश रॉय ने मनीषा चौहान व आदित्य आनंद के साथ मिलकर नोएडा हिंसा की साजिश रची थी. नोएडा में इन तीनों ने अलग अलग मजदूरों के साथ बैठक की थी और उन्हें संबोधित भी किया था. पुलिस आदित्य आनंद को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

गौरतलब है कि वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर सोमवार को श्रमिकों ने नोएडा के औद्योगिक सेक्टरों में हिंसक प्रदर्शन किया था. इसमें 300 से अधिक कंपनियों में तोड़फोड़ की गई थी. मजदूर बिगुल दस्ता से जुड़े आदित्य आनंद को पुलिस ने प्रमुख साजिशकर्ताओं में एक माना है. आदित्य आनंद झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है और जमशेदपुर एनआईटी से बीटेक किया है. 2020 से वह देशभर में इस तरह के आंदोलनों को हवा देते रहा है. वहीं रूपेश 2018 से इसी तरह के काम में लगा हुआ है, जिसके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए तैयारी की जा रही है. वहीं प्रमुख आरोपियों के खाते की जांच भी की जा रही है और इन्हें फ्रीज किया जाएगा. साथ ही इनके फंडिंग की भी जांच की जाएगी.