तमिलनाडु के नायडू गैंग से यूपी पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल
10 लाख की टप्पेबाजी के मामले में मिली कामयाबी, 1.35 लाख रुपए बरामद किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 12:03 PM IST
सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज में 26 दिसंबर 2025 को हुई 10 लाख रुपये की टप्पेबाजी मामले में पुलिस को शुक्रवार की सुबह बड़ी कामयाबी मिली है. मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नायडू गैंग के सरगना सहित 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है. इस दौरान दो बदमाश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने बदमाशों के पास से 1.35 लाख रुपये बरामद किया. बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक महिला और दो नाबालिग को पहले गिरफ्तार कर लिया था.
सिटी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 26 दिसंबर को नायडू गैंग के बदमाशों ने रॉबर्ट्सगंज कस्बे के पास लूटपाट की थी. इस दौरान बदमाशों ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएससीसी) के कर्मचारी से क्रेटा कार में रखा हुआ 10 लाख रुपया से भरा बैग लूट लिया था. पुलिस ने गुरुवार को ही इस मामले में एक महिला और नाबालिग को गिरफ्तार किया था. गैंग लीडर की तलाश कर रही थी.
सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चुर्क रेलवे स्टेशन के पास नायडू गैंग के लोग कैंप बनकर रह रहे हैं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गैंग के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस ने जबाबी फायरिंग में दो लोगों सुब्रमण्यम वेंकट स्वामी और बाला मुरुगन को पैर में गोली लगी. जबकि एक अन्य अभियुक्त रामू को मौके से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक लाख 35 हजार रुपये बरामद कर लिया. पूछताछ ने रामू ने बताया कि उसने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 8,45000 रुपए जमा कर दिए हैं. पुलिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार करके रुपए वापस प्राप्त करेगी. सीओ सिटी ने बताया कि यह सभी लोग त्रिचनापल्ली तमिलनाडु के निवासी है और घूम-घूम कर गाड़ियों से चोरी टप्पेबाजी करते हैं.
पुलिस मामले में एक महिला नंदिनी (35) निवासी जिला नंदूरबार महाराष्ट्र और दो नाबालिक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने उनके पास से 9890 रुपए नगदी भी बरामद किया था. यह सभी नायडू गैंग के सदस्य हैं. नायडू गैंग का तमिलनाडु में काफी प्रभाव है और उनके सदस्य घूम-घूम कर के चोरी टप्पेबाजी और अन्य घटनाएं अंजाम देते हैं.
