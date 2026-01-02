ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के नायडू गैंग से यूपी पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल

सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज में 26 दिसंबर 2025 को हुई 10 लाख रुपये की टप्पेबाजी मामले में पुलिस को शुक्रवार की सुबह बड़ी कामयाबी मिली है. मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नायडू गैंग के सरगना सहित 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है. इस दौरान दो बदमाश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने बदमाशों के पास से 1.35 लाख रुपये बरामद किया. बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक महिला और दो नाबालिग को पहले गिरफ्तार कर लिया था.

सिटी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 26 दिसंबर को नायडू गैंग के बदमाशों ने रॉबर्ट्सगंज कस्बे के पास लूटपाट की थी. इस दौरान बदमाशों ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएससीसी) के कर्मचारी से क्रेटा कार में रखा हुआ 10 लाख रुपया से भरा बैग लूट लिया था. पुलिस ने गुरुवार को ही इस मामले में एक महिला और नाबालिग को गिरफ्तार किया था. गैंग लीडर की तलाश कर रही थी.

सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चुर्क रेलवे स्टेशन के पास नायडू गैंग के लोग कैंप बनकर रह रहे हैं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गैंग के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस ने जबाबी फायरिंग में दो लोगों सुब्रमण्यम वेंकट स्वामी और बाला मुरुगन को पैर में गोली लगी. जबकि एक अन्य अभियुक्त रामू को मौके से गिरफ्तार कर लिया.