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Ritu Barala Assault Case : पुलिस बोली, 'दिल्ली में पहले से केस दर्ज, रितु बराला की जीरो FIR का कोई औचित्य नहीं', डोटासरा ने कहा, 'झूठ बोल रहे'

पुलिस के बयान पर जवाब देते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ 13 अक्टूबर को दिल्ली में हुई कथित मारपीट के मामले में जीरो FIR को लेकर राजस्थान पुलिस और कांग्रेस आमने-सामने हो गए हैं. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस बताए कि आखिर कौन सी FIR दर्ज है और कहां दर्ज है.