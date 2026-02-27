गुजरात: सरकारी जमीन पर अफीम की खेती, 9 करोड़ रुपये के बीज जब्त, तीन गिरफ्तार
गुजरात के कच्छ में ड्रग के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. पुलिस ने 6,273 किलोग्राम अफीम पोस्त के बीज जब्त किए हैं.
Published : February 27, 2026 at 10:46 AM IST
कच्छ (गुजरात): कच्छ जिले में पुलिस ने अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है. भीमासर भुटाकिया गांव के आस-पास सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से अफीम पोस्त की खेती की जा रही थी, जिससे करोड़ों रुपये की ड्रग्स बनाई जा रही थी. कच्छ साइबर सेल ने गुप्त सूचना पर छापा मारकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है.
कच्छ साइबर सेल को जानकारी मिली कि कच्छ के रापर तालुका के भीमासर भुटाकिया गांव में गैर-कानूनी तरीके से अफीम पोस्त की खेती की जा रही है. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा. इस दौरान, लगभग दो एकड़ जमीन पर उगाई गई अफीम पोस्त की फसल मिली. पुलिस ने कुल 6,273 किलोग्राम अफीम पोस्त के बीज जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 9 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों प्रभुभाई भानाभाई, ईश्वरभाई डायाभाई गोयल और मनसुखभाई वजाभाई गोयल को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आरोपी पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से अफीम की खेती कर रहे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
अधिकारियों ने बताया कि कच्छ साइबर सेल यह भी जांच कर रही है कि इस ड्रग रैकेट के पीछे और लोगों का भी हाथ है या नहीं. पुलिस यह भी जांच करेगी कि यहां से यह धंधा कैसे और कहां होता था.
कच्छ में ड्रग के धंधे के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. आने वाले दिनों में पुलिस इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है.
भुज रेंज के आईजी चिराग कोराडिया ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा, "पूरे खेत में गांजा और अफीम लगाया गया था. हालांकि, यह पूरा ऑपरेशन साइबर सेल को मिली जानकारी के आधार पर किया गया है. ड्रग नेटवर्क से जुड़े तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और 9.45 करोड़ का माल जब्त किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच की है."
