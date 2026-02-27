ETV Bharat / bharat

गुजरात: सरकारी जमीन पर अफीम की खेती, 9 करोड़ रुपये के बीज जब्त, तीन गिरफ्तार

कच्छ (गुजरात): कच्छ जिले में पुलिस ने अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है. भीमासर भुटाकिया गांव के आस-पास सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से अफीम पोस्त की खेती की जा रही थी, जिससे करोड़ों रुपये की ड्रग्स बनाई जा रही थी. कच्छ साइबर सेल ने गुप्त सूचना पर छापा मारकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है.

कच्छ साइबर सेल को जानकारी मिली कि कच्छ के रापर तालुका के भीमासर भुटाकिया गांव में गैर-कानूनी तरीके से अफीम पोस्त की खेती की जा रही है. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा. इस दौरान, लगभग दो एकड़ जमीन पर उगाई गई अफीम पोस्त की फसल मिली. पुलिस ने कुल 6,273 किलोग्राम अफीम पोस्त के बीज जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 9 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों प्रभुभाई भानाभाई, ईश्वरभाई डायाभाई गोयल और मनसुखभाई वजाभाई गोयल को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आरोपी पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से अफीम की खेती कर रहे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.