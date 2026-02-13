ETV Bharat / bharat

राजस्थान के युवाओं को 'ड्रग कूरियर' बनाकर भेजा जाता था बैंकॉक, अहमदाबाद में 8 करोड़ का गांजा बरामद

पुलिस ने 22 किलो 780 ग्राम अवैध हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है.

drug racket busted in ahmedabad
पुलिस हिरासत में आरोपी तस्कर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
अहमदाबाद: गुजरात पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. शहर के सरदारनगर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में करीब 22 किलो 780 ग्राम अवैध हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है.

एक महिला समेत दो गिरफ्तार

SOG ने जाल बिछाकर एक सार्वजनिक स्थान से दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. हालांकि, इस गिरोह के छह अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं. पुलिस ने अहमदाबाद DCB पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं.

बरामद गांजा. (ETV Bharat)

युवाओं को 'ड्रग कैरियर' बनाने की साजिश

शुरुआती जांच में इस गिरोह के तार विदेश से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. जांच के अनुसार, यह नेटवर्क राजस्थान के जरूरतमंद युवाओं को निशाना बना रहा था. इन युवाओं को मोटी कमाई का लालच देकर 'ड्रग कूरियर' (नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले) के रूप में तैयार किया जाता था. सूत्रों के मुताबिक, कुछ युवाओं को ट्रेनिंग या तस्करी के काम से थाईलैंड भी भेजा गया था, जहां प्रति ट्रिप लाखों रुपये का कमीशन तय किया जाता था.

ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

SOG के एसीपी एस.एस. निनामा ने इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए कहा, "यह ऑपरेशन शहर को नशामुक्त करने के हमारे अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. पूछताछ में इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए हैं. हम नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि शहर में ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

