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DU असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले के आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस, किया ये खुलासा

असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा है. इसमें एक नाबालिग भी है. पढ़ें पूरी खबर..

असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस
असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 7:36 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देबस्मिता पॉल की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पूर्वी जिला पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के बर्दवान से पति-पत्नी को गिरफ्तार करने के साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है. सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा चुका है और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी विवाद मुख्य वजह था. मृतक महिला के पैतृक मकान में वर्ष 2023 से आरोपी परिवार रह रहा था. यह संपत्ति पारिवारिक समझौते के तहत देबस्मिता पॉल के हिस्से में आई थी. प्रोफेसर लगातार आरोपियों पर मकान खाली करने का दबाव बना रही थीं और हाल ही में अंतिम चेतावनी भी दी थी. इसी के बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची.

डीसीपी राजीव कुमार (ETV Bharat)

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी 3 जून को पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे थे. हत्या को अंजाम देने से पहले उन्होंने इलाके की कई बार रेकी की थी. डीसीपी के मुताबिक, मुख्य आरोपी बेहद शातिर प्रवृत्ति का है और पहले भी चोरी तथा धोखाधड़ी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है, हालांकि वह कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था.

हत्या के बाद आरोपी मौके से टैक्सी और ई-रिक्शा के जरिए आनंद विहार पहुंचे और वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर बर्दवान फरार हो गए. पुलिस ने सोसाइटी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा करीब 24 घंटे तक आरोपियों की गतिविधियों का पीछा किया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी वारदात से पहले डल्लूपुरा स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे और पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे.

तकनीकी निगरानी, मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल पहुंची. बर्दवान रेलवे स्टेशन से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक महिला का मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल किया गया उस्तरा, बैग, वारदात के समय पहने गए कपड़े और यात्रा से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है.

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