जंतर मंतर पर मुस्लिम व सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लगाई रोक, लोगों ने कहा- ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला
जंतर मंतर पर मंगलवार को मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (MCIM) के बैनर तले प्रदर्शन का परमिशन रद्द,मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में
Published : September 29, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर पर मंगलवार को मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (MCIM) के बैनर तले प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश में धार्मिक स्थलों (मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों) पर हो रहे कथित हमलों, विशेष गहन समीक्षा (SIR) एवं भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली में धांधली के आरोपों और वंचित जातियों व समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में आवाज उठाना था. हालांकि सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा अचानक प्रदर्शन की अनुमति रद्द किए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. दोपहर 3 बजे मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बसों में भरकर हिरासत में ले लिया और बाद में दूर ले जाकर छोड़ दिया.
अनुमति रद्द होने पर पुलिस पर बरसे प्रदर्शनकारी
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे मुस्तार खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन व पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी पूरी तैयारी और आधिकारिक अनुमति के साथ आए थे, लेकिन सुबह-सुबह अनुमति रद्द कर दी गई, जिससे हम अपनी संवैधानिक आवाज न उठा सकें. पुलिस जनता की रक्षक होने के बजाय सत्ता की गुलामी कर रही है. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई व अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी अदालती आदेश या कानूनी नोटिस के लोगों के घरों और सदियों पुरानी मस्जिदों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. अगर नोटिस भेजा भी जाता है, तो समय दिए बिना पहले ही तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है.
विरासत स्थलों पर कार्रवाई व '1951 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' का हवाला
मुंबई से इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे सुनील शर्मा ने कहा कि विकास के नाम पर 100 साल से भी अधिक पुरानी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी इमारतों के दस्तावेज मांगना समझ से परे है. कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन हमारा मुद्दा साफ है सरकार मनमानी कर रही है.
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने वर्ष 1951 के कानून (Places of Worship Act) का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति को बनाए रखने का कानून है, फिर भी सरकार इसके विपरीत काम कर रही है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उज्जैन में 606 साल पुरानी व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 106 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने रात के अंधेरे में तुड़वा दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, बल्कि देश के किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे पर होने वाले जुल्म के खिलाफ है.
#WATCH | Delhi | Members of the Monitoring Committee of Indian Muslims (MCIM) were detained by the police during the protest on various issues, including the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, at Jantar Mantar— ANI (@ANI) September 29, 2026
Samajwadi Party MP Zia Ur Rehman Barq says, "We will… pic.twitter.com/y7qyCz2Nyv
हमारा मकसद भारत को बचाना है, हिंदू-मुस्लिम करना नहीं
दिल्ली की युवा मुसरा परवीन ने देश के मौजूदा सामाजिक व राजनीतिक माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और फर्जी नैरेटिव चलाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. मुसरा ने कहा किआज देश में रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन सरकार इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ हिंदू-मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है. देश की आजादी में हिंदू व मुस्लिम दोनों ने मिलकर खून बहाया था. अगर उज्जैन में किसी मस्जिद की जगह मंदिर या गुरुद्वारा भी तोड़ा जाता, तब भी हम इसी मजबूती से आवाज उठाते. पढ़े-लिखे लोग समझते हैं कि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं.
#WATCH | Delhi | SP MP Mohibbullah Nadvi says, " ...people with a specific ideology have taken over the country's resources and institutions. they want to run the country according to their own ideology. this is causing unrest in the country. mosques and gurdwaras are being… https://t.co/f0zu0C8LsT pic.twitter.com/3AP09iyvjD— ANI (@ANI) September 29, 2026
कई प्रमुख सांसदों व नेताओं का जुटना था तय
इस विशाल प्रदर्शन में देश भर के कई प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक चेहरों को शामिल होना था. लेकिन अंतिम समय में परमिशन रद्द होने व पुलिस की सख्त नाकेबंदी के कारण कई दिग्गज नेता मौके पर नहीं पहुंच सके या उन्हें रोक दिया गया.
प्रदर्शन में ये लोग शामिल होने वाले थे:
1. जियाउर रहमान बर्क (सांसद, संभल)
2. मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी (सांसद, रामपुर)
3. इमरान मसूद (सांसद)
4. संजय सिंह (सांसद)
5. सैयद सादतुल्लाह हुसैनी (अध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी हिंद)
6. मोहम्मद अदीब (आईएमसीआर)
7. कुंवर दानिश अली (पूर्व सांसद)
8. सलीम अंसारी (पूर्व सांसद, बीएसपी)
9. प्रो. अपूर्वानंद (सामाजिक विश्लेषक)
10. मीनाक्षी सिंह (राष्ट्रीय समन्वयक, एआईसीसी)
11. मलिक मोहतसिम खान (उपाध्यक्ष, जेआईएच)
12. मुफ्ती अताउर रहमान कासमी
13. जॉन दयाल (मानवाधिकार कार्यकर्ता)
14. नदीम खान (सामाजिक कार्यकर्ता)
15. मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दीदी (महासचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड)
लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में काम कर रहा है. विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. प्रदर्शन स्थल से पुलिस द्वारा लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर आयोजकों ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज बल प्रयोग करके जनता की आवाज को कुचला जा रहा है.
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