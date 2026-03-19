UP के हापुड़ से दो संदिग्ध गिरफ्तार; दिल्ली में मंदिर की रेकी, पाकिस्तान भेजे थे विजुअल-लोकेशन
एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने इंडेन गैस एजेंसी मुगल गार्डन धौलाना से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 7:34 AM IST
हापुड़: UP पुलिस ने IB के इनपुट पर दो संदिग्ध युवकों को हापुड़ से गिरफ्तार किया है. दोनों दिल्ली के एक मंदिर और कॉलोनी की फोटो-वीडियो, लोकेशन पाकिस्तान भेज रहे थे. इन पर आरोप है कि यह दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंग के संपर्क में थे.
एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जनपद हापुड़ की धौलाना पुलिस ने इंडेन गैस एजेंसी मुगल गार्डन धौलाना से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों संदिग्ध युवक अजीम राणा पुत्र सलीम राणा, निवासी मुगल गार्डन पीपलेहड़ा थाना धौलाना और आजाद राजपूत पुत्र नौशाद निवासी ग्राम जई, थाना भावनपुर जिला मेरठ के हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
पूछताछ में दोनों ने दी जानकारी: पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से ISI समर्थित पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में थे.
दोनों आरोपियों ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली, उससे सटे सनातन मंदिर और आसपास की कॉलोनी के फोटो वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे थे. इसके साथ ही शहजाद भट्टी गैंग को दोनों आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा के रावण मंदिर बिसरख की लोकेशन और फोटो वीडियो भी भेजे थे.
शहजाद भट्टी गैंग से संपर्क: पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से पाकिस्तान के और लोगों के भी संपर्क में थे. साथ ही शहजाद भट्टी गैंग को लगातार दिल्ली सहित अन्य जगह की भी फोटो-वीडियो और लोकेशन भेजते रहते थे.
इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर भी आरोपी शहजाद भट्टी से चैट करते थे. पूछताछ में पता चला कि आरोपी दिसंबर 2025 से पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े थे. आरोपी शहजाद भट्टी से लाइव वीडियो चैट भी करते थे.
19 फरवरी 2026 को शहजाद भट्टी के कहने पर व्हाट्सएप पर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली के पास सनातन धर्म मंदिर और मंदिर के बाहर की कॉलोनी के वीडियो फोटो शहजाद भट्टी को सोशल मीडिया पर भेजे थे. साथ ही ग्रेटर नोएडा के बिसरख रावण मंदिर की लोकेशन और फोटो-वीडियो भी भेजे थे.
आतंकी घटना की आशंका: दोनों की गिरफ्तारी के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान मंदिरों की लोकेशन और वीडियो फोटो मंगाकर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था. इससे पहले ही IB के इनपुट पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों संदिग्धों के गिरफ्तार होते ही जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं.
जांच में जुटी एजेंसियां: दोनों संदिग्ध युवकों के संपर्क में और कौन लोग थे? इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी करने के लिए जांच एजेंसियां जुट गई है. दोनों संदिग्ध युवको को गिरफ्तार करने के बाद IB और ATS मेरठ भी युवकों से पूछताछ की है.
लोकल संपर्क खंगाल रही पुलिस: वहीं, स्थानीय पुलिस धौलाना क्षेत्र में दोनों आरोपी युवकों के संपर्क में रहने वाले संदिग्धों की भी जांच कर रही है. पकड़े गए दोनों आरोपियों में से अजीम राणा दिल्ली के एक मॉल में ड्राई फ्रूट्स की बिक्री का स्टाल लगाता था. दूसरा युवक आजाद गुड़गांव में एक पाइप फैक्ट्री में ठेकेदारी करता है. दोनों आरोपी युवक रिश्तेदार हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने कहा, "त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई", पुलिस को 'जीरो टॉलरेंस' का आदेश