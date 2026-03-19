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UP के हापुड़ से दो संदिग्ध गिरफ्तार; दिल्ली में मंदिर की रेकी, पाकिस्तान भेजे थे विजुअल-लोकेशन

UP पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: UP पुलिस ने IB के इनपुट पर दो संदिग्ध युवकों को हापुड़ से गिरफ्तार किया है. दोनों दिल्ली के एक मंदिर और कॉलोनी की फोटो-वीडियो, लोकेशन पाकिस्तान भेज रहे थे. इन पर आरोप है कि यह दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंग के संपर्क में थे. एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जनपद हापुड़ की धौलाना पुलिस ने इंडेन गैस एजेंसी मुगल गार्डन धौलाना से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों संदिग्ध युवक अजीम राणा पुत्र सलीम राणा, निवासी मुगल गार्डन पीपलेहड़ा थाना धौलाना और आजाद राजपूत पुत्र नौशाद निवासी ग्राम जई, थाना भावनपुर जिला मेरठ के हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) पूछताछ में दोनों ने दी जानकारी: पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से ISI समर्थित पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में थे. दोनों आरोपियों ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली, उससे सटे सनातन मंदिर और आसपास की कॉलोनी के फोटो वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे थे. इसके साथ ही शहजाद भट्टी गैंग को दोनों आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा के रावण मंदिर बिसरख की लोकेशन और फोटो वीडियो भी भेजे थे. शहजाद भट्टी गैंग से संपर्क: पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से पाकिस्तान के और लोगों के भी संपर्क में थे. साथ ही शहजाद भट्टी गैंग को लगातार दिल्ली सहित अन्य जगह की भी फोटो-वीडियो और लोकेशन भेजते रहते थे.