तमिलनाडु : 11 लाख रुपये के नकली नोट बरामद, दो गिरफ्तार
नकली नोट बरामद करने के साथ ही तमिलनाडु पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलाता हासिल की है.
Published : July 17, 2026 at 3:17 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने 11 लाख रुपये के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया. वहीं दो लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसमें एक विदेशी महिला भी शामिल है.
पुलिस ने दो दिन पूर्व ट्रिप्लिकेन इलाके में एक निजी लॉज में 11 लाख रुपये के नकली नोट के साथ 37 वर्षीय शफीक रहमान को गिरफ्तार किया.
मामले में गिरफ्तार व्यक्ति से बाद में की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने तंजावुर जिले के मूल निवासी रविचंद्रन (40) को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से करीब 11 लाख रुपये के नकली नोट के अलावा यूरो नोट जब्त किए हैं.
पुलिस इसकी जांच कर रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों का मलेशिया में मौजूद नकली करेंसी के किसी गैंग से कोई कनेक्शन था. पता चला है कि नकली नोट असल में मलेशिया से लाए गए थे. वहीं ग्रुप को उस देश से भारत में ऐसे नोटों की स्मगलिंग करने की आदत हो गई थी.
पता चला कि वे मलेशिया में रहने वाली परिमाला नाम की एक महिला के जरिए यह स्मगलिंग का काम कर रहे थे.
इसी जानकारी के आधार पर, पुलिस ने भुवनेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया. एक मलेशियाई महिला जिस पर ग्रुप की मदद करने का आरोप है, ठीक उसी समय जब वह कल रात चेन्नई एयरपोर्ट से मलेशिया वापस जाने की योजना बना रही थी.
शुरुआती पुलिस जांच में पता चला कि परिमाला एक महीने तक चेन्नई के टी. नगर में एक प्राइवेट होटल में रुकी थी और उसने रविचंद्रन को नकली नोट दिए थे.
यह भी पता चला कि रविचंद्रन की गिरफ्तारी से दो दिन पहले परिमाला चेन्नई से मलेशिया लौटी थी और भुवनेश्वरी उसी होटल के कमरे में उसके साथ रुकी थी. यह बात सामने आई है कि इसमें शामिल लोगों की आदत थी कि वे मलेशिया से तमिलनाडु में नकली करेंसी की स्मगलिंग करते थे और उसे स्थानीय स्तर पर वितरित करते थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलेशिया से करीब 1 करोड़ रुपये के नकली नोट लाए गए थे; हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, और जांच जारी है.
जांच से पता चला है कि रविचंद्रन 2015 में मलेशिया से तमिलनाडु आया था और उसके बाद वह अक्सर आता-जाता रहा. यह भी जानकारी सामने आई है कि उसका भाई रमेश पिछले 25 सालों से मलेशिया में रह रहा है. ट्रिप्लिकेन पुलिस, एकीकृत अपराध जांच विंग, सीबीसीआईडी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां की एक जॉइंट टीम रविचंद्रन से मलेशियन गैंग से उसके लिंक के बारे में गहन पूछताछ कर रही हैं.
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