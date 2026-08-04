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कोडरमा टू कराची! पुलिस के शिकंजे में आये लड़का-लड़की के फोन और सोशल मीडिया ने खोला राज

कोडरमा: जिला के सतगावां थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव में आईबी और जिला पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई है. जिसमें एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है. इन पर संदिग्ध आतंकी और देश विरोधी गतिविधि में लिप्तता का आरोप है. इनके पास से संदिग्ध वस्तुएं भी जब्त की गयी है.

जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतगावां के माधोपुर से अरसद महफूज (21) और शाहीन परवीन उर्फ मुस्कान (21) को गिरफ्तार किया है. ये दोनों माधोपुर गांव के ही रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की है. साथ ही इनके फोन में कई देश विरोध गतिविधि वाले दस्तावेज, वीडियो और कंटेंट मिले हैं. पुलिस इनके ऊपर सतगावां थाना में विभिन्न धाराओं के अलावा, आर्म्स एक्ट, यूएपीए के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है.

कोडरमा पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, अरसद और मुस्कान अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम का उपयोग करके भारत के नौजवानों को देश विरोधी विचारों से भड़का रहे और उनका ब्रेनवॉश कर रहे हैं. यह भी सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान के विभिन्न लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं. इन दोनों को पकड़ने से मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी हो सकती है.

अरसद महफूज के घर छापामारी करने पर उसके कमरे से मोबाइल, टैब, देसी पिस्टल, बुलेटप्रुफ जैकेट, ट्राईपॉड बरामद किया गया. इसके मोबाइल और टैब में कई आपत्तिजनक इंस्टाग्राम आईडी एक्टिव पाया गया. ये अकाउंट्स पर भड़काऊ ऑडियो एवं वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करके आतंक के समर्थन में कई आपत्तिजनक पोस्ट पाया गया. इसके अलावा यह भी उजागर हुआ कि अरसद कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स का सक्रिय सदस्य है जिनमें कई पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए हैं. इनके मोबाइल फोन से नजदीकी जंगल में सैन्य-शैली की ट्रेनिंग लेते हुए वीडियो एवं फोटो भी बरामद हुए.