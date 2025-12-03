ETV Bharat / bharat

रामगढ़ में 8 लाख की विदेश करेंसी जब्त, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

रामगढ़ पुलिस ने 8 लाख की विदेशी करेंसी जब्त किया है. वहीं डीजल चोर गिरोह का भी खुलासा किया है.

TWO GANG ARRESTED IN RAMGARH
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
रामगढ़: पुलिस ने रजरप्पा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. इलाके में एक मकान से लगभग 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ दो चोर को गिरफ्तार किया है. विदेशी करेंसी में दिरहम और रियाल शामिल हैं. इसके अलावा गोला थाना क्षेत्र के एनएच 23 पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोर गैंग का भी खुलासा किया है. बता दें कि जिले में लगातार चोरी की वारदात हो रही थी. जिसको लेकर पुलिस लगातार चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है.


एसपी ने बताया कि पूरा मामला रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर बेलाल नगर का है. जहां वाजदा तबस्सुम 25 नवंबर को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जमशेदपुर गई थी. जब 27 नवंबर को उनके छोटे भाई घर की देखभाल के लिए वापस आया तो देखा कि घर में चोरी हो गई. घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था. जिसके बाद मामला रजरप्पा थाना में दर्ज कराया गया.

मामले को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)


एफआईआर के बाद रामगढ़ एसपी अजय कुमार द्वारा रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. छापेमारी टीम ने कांड के अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर कांड में चोरी हुए नगद एवं जेवरातों की बरामदगी के लिए रामगढ़ और बोकारो के विभिन्न स्थानों में छापेमारी की.

Two gang arrested in Ramgarh
बरामद विदेशी करेंसी (ईटीवी भारत)

छापेमारी के दौरान दो दिसंबर को एसपी अजय कुमार को सूचना मिली कि दो युवक रजरप्पा मोड़ पर चोरी की गई विदेशी मुद्रा (दिरहम एवं रियल) को चितरपुर स्थित विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने वाली दुकान पर ले जाने वाले हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने रजरप्पा मोड़ पर दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा. उनके पास से 1000 का 30 दिरहम, 500 का 3 दिरहम, 100 का 1 दिरहम, 500 का एक रियाल और 100 का एक रियाल बरामद किया.

विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार गिरोह

विदेशी करेंसी चोरी में बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के छोटू कुमार महतो और सन्नी कुमार शामिल हैं. जिसके पास से कुल युएई की 31 हजार 600 दिरहम ( जिसका भारतीय मूल्य 7 लाख 73 हजार 884 रुपए), सऊदी अरब के 600 रियाल ( जिसका भारतीय मूल्य 14 हजार 400 रुपए) और एक मोबाइल फोन जब्त किया है. वहीं छोटू कुमार महतो पर विभिन्न धाराओं में 6 मामले दर्ज हैं.


बड़े हैवी वाहनों से करते थे डीजल चोरी

वहीं गोला थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गैंग का भी पर्दाफाश किया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रेम होटल के पास जांच शुरू की. इसी दौरान पुलिस को देख कर युवक कार को तेजी से भगाने लगा. जिसके बाद पुलिस कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया. इस दौरान पुलिस को कार से चार से पांच गैलन में डीजल मिला.

Two gang arrested in Ramgarh
बरामद डीजल और कार (ईटीवी भारत)

पूछने पर बताया कि वे लोग 2018 से इलाके में डीजल टैंकर का लॉक तोड़कर डीजल की चोरी करते हैं. बताया कि वे लोग चोरी किए हुए डीजल को हजारीबाग के गिद्दी के रहने वाले ताहिर अंसारी को बेचते थे. मौके से गिरोह के चारों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी का डीजल, एक कार, डीजल टंकी तोड़ने वाला सामान भी जब्त किया गया है.

