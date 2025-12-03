ETV Bharat / bharat

रामगढ़ में 8 लाख की विदेश करेंसी जब्त, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार

रामगढ़: पुलिस ने रजरप्पा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. इलाके में एक मकान से लगभग 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ दो चोर को गिरफ्तार किया है. विदेशी करेंसी में दिरहम और रियाल शामिल हैं. इसके अलावा गोला थाना क्षेत्र के एनएच 23 पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोर गैंग का भी खुलासा किया है. बता दें कि जिले में लगातार चोरी की वारदात हो रही थी. जिसको लेकर पुलिस लगातार चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है.



एसपी ने बताया कि पूरा मामला रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर बेलाल नगर का है. जहां वाजदा तबस्सुम 25 नवंबर को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जमशेदपुर गई थी. जब 27 नवंबर को उनके छोटे भाई घर की देखभाल के लिए वापस आया तो देखा कि घर में चोरी हो गई. घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था. जिसके बाद मामला रजरप्पा थाना में दर्ज कराया गया.

एफआईआर के बाद रामगढ़ एसपी अजय कुमार द्वारा रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. छापेमारी टीम ने कांड के अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर कांड में चोरी हुए नगद एवं जेवरातों की बरामदगी के लिए रामगढ़ और बोकारो के विभिन्न स्थानों में छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान दो दिसंबर को एसपी अजय कुमार को सूचना मिली कि दो युवक रजरप्पा मोड़ पर चोरी की गई विदेशी मुद्रा (दिरहम एवं रियल) को चितरपुर स्थित विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने वाली दुकान पर ले जाने वाले हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने रजरप्पा मोड़ पर दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा. उनके पास से 1000 का 30 दिरहम, 500 का 3 दिरहम, 100 का 1 दिरहम, 500 का एक रियाल और 100 का एक रियाल बरामद किया.