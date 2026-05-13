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देहरादून हिस्ट्रीशीटर विक्रम शर्मा हत्याकांड, अहम आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हुे चौंकाने वाले खुलासे

बदमाशों का लिंक झारखंड से मिला: इस मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में झारखंड के बदमाशों का नाम सामने आया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित पुलिस टीमों ने झारखण्ड के अलावा कई अन्य राज्यों में दबिश दी. तभी विक्रम शर्मा हत्याकांड से जुड़े दो आरोपी पुलिस के हाथ आए. इसके बाद 6 और आरोपियों के नाम सामने आए, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे.

पूरा मामला जानिए: पुलिस ने बताया कि बीती 13 फरवरी को देहरादून में राजपुर रोड पर सिल्वर सिटी मॉल में जिम से बाहर आते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. विक्रम शर्मा का उत्तराखंड में खनन का कारोबार था. साथ ही विक्रम शर्मा झारखंड का हिस्ट्रीशीटर भी था.

यशराज ने ही बदमाशों को देहरादून भेजा था: पुलिस ने बताया कि आरोपी यशराज सिंह ने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विक्रम हत्याकांड की साजिश रची थी. यशराज सिंह ने ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के आने-जाने और रूकने के लिए फंडिग की थी.

पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल भाग गया था. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. इसी बीच पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से अरेस्ट किया है. आरोपी नाम यशराज सिंह निवासी जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड है.

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहा एक लाख का इनामी आरोपी पुलिस के हाथ आ गया. देहरादून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने आरोपी को यूपी के सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया है.

6 आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम रखा था: पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से कुर्की वारंट भी जारी किए थे. पुलिस ने आरोपियों पर एक-एक लाख का रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था. इसी बीच 12 मई को दून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फरार 6 आरोपियों में से एक आरोपी यशराज सिंह को गिरफ्तार किया.

विशाल सिंह कहने पर बनाया था विक्रम को मारने का प्लान: पूछताछ पर आरोपी यशराज सिंह ने कि वह साल 2024 से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दुकानों में नमकीन, चिप्स, केक, बिस्किट आदि की सप्लाई का काम करता था. तभी उसकी मुलाकात विशाल सिंह से हुई थी. विशाल सिंह के कहने पर ही यशराज ने अपने साथी आकाश प्रसाद, अंकित वर्मा और जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होने अपने एक अन्य साथी मोहित उर्फ अक्षय ठाकुर को भी शामिल किया था.

13 फरवरी को विक्रम शर्मा की हत्या की गई थी. (ETV Bharat)

दिसंबर 2025 में विक्रम का मारने की थी कोशिश: पुलिस पूछताछ में यशराज सिंह ने बताया कि दिसंबर 2025 और उससे पहले भी विक्रम शर्मा को नोएडा और दिल्ली में भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन भीड़भाड़ और उसके साथ ज्यादा लोग होने के कारण वह सफल नहीं हो पाये थे, जिस पर उनके द्वारा विक्रम शर्मा की देहरादून में ही हत्या करने की योजना बनाई. इसके लिए यशराज सिंह ने अपने साथी अंकित वर्मा को विक्रम शर्मा की दिनचर्या और आने-जाने के रास्ते की जानकारी जुटाने के लिए कई बार देहरादून भेजा.

अंकित वर्मा ने की थी विक्रम की रैकी: अंकित वर्मा ने रैकी कर बताया कि विक्रम शर्मा सुबह जिम में अकेले जाता है, जिस पर आरोपियों ने जिम में आते या जाते समय उसकी हत्या की योजना बनायी. घटना को अंजाम देने के लिए विशाल, आशुतोष के साथ आरोपी यशराज और आकाश प्रसाद को भी देहरादून आना था, लेकिन आरोपी यशराज की माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह अपने पिता के कहने पर घर पर ही रूक गया. हालांकि विशाल और आशुतोष स्कॉर्पियो गाड़ी से देहरादून आ गए.

दो आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. (ETV Bharat)

जितेन्द्र शाहू की बाइक का किया इस्तेमाल: देहरादून पहुंचने पर विशाल और आशुतोष ने अंकित वर्मा से मुलाकात की. इसके बाद तीनों एक अन्य आरोपी आरोपी जितेन्द्र शाहू की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम दिया गया. आरोपी यशराज ने ही 12 फरवरी को घटना में शामिल आरोपी आकाश प्रसाद को फ्लाइट से रांची से दिल्ली आने के लिए अपने मोबाइल नम्बर पर चल रहे पेटीएम से लगभग 15 हजार रूपए यूपीआई भुगतान कर भेजा गया. साथ ही रास्ते के खर्च के लिए उसे दस हजार रुपये अलग से दिये गये थे.

घटना में शामिल आरोपी आकाश के हरिद्वार के होटल में खाने और ठहरने का भुगतान भी आरोपी यशराज ने यूपीआई के माध्यम से किया गया था. हरिद्वार से किराये में ली गयी स्कूटी व मोटर साइकिल का यूपीआई भुगतान उसके पिता राजकुमार सिंह द्वारा सारिका ट्रेडर्स के खाते से किया था. घटना के बाद 13 फरवरी को आरोपी विशाल ने यशराज को विक्रम शर्मा की हत्या करने की सूचना दी, जिसके बाद आरोपी यशराज, उसके पिता राजकुमार और आरोपी जितेन्द्र साहू अपने घरों से फरार हो गए.

घटना के बाद पुलिस द्वारा यशराज के पिता राजकुमार को झारखण्ड से गिरफ्तार किया गया था, जबकि आरोपी यशराज पुलिस से बचने के लिए अपनी बुआ के घर खड़गपुर पश्चिम बंगाल चला गया था. एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि 12 मई को आरोपी यशराज अपने पिता के वकील से मिलने हरिद्वार आया था और उसके बाद कुछ अन्य वकीलों से सलाह मशविरा करने के लिए सहारनपुर पहुंचा था. उसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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