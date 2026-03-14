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लातेहार पुलिस ने 10 लाख का इनामी नक्सली को दबोचा, 44 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप

लातेहार पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

Police arrested Maoist zonal commander and two Naxalite in Latehar
लातेहार पुलिस के शिकंजे में नक्सली (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 3:58 PM IST

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लातेहारः जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की कमर तोड़ दी. पुलिस ने माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी मृत्युंजय भुइयां और 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बबलू को गिरफ्तार कर लिया.

मृत्युंजय भुइयां पर कुल 104 नक्सली हिंसा के मामले विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं. अलग-अलग नक्सली घटनाओं में 44 पुलिसकर्मियों की हत्या कांड में यह शामिल था. मृत्युंजय लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडीह चकलवा टोला का रहने वाला है. जबकि बबलू राम बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जोनल कमांडर मृत्युंजय अपने कुछ साथियों के साथ जरूरत के समान को लेने के लिए छिपादोहर थाना क्षेत्र के हरिणामाड़ गांव के आसपास आने वाला है. सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई. इसी दौरान दो नक्सली मृत्युंजय भुइयां और बबलू राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से एक एके-47 स्वचालित हथियार, 21 गोलियां और 1 लाख 60 हजार रुपए बरामद किए गए.

जानकारी देते लातेहार एसपी (ETV Bharat)

104 नक्सली हिंसा के मामले का मुख्य अभियुक्त रहा है मृत्युंजय

लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली मृत्युंजय पर लातेहार समेत दूसरे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में नक्सली हिंसा के 104 मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि मृत्युंजय लगभग 20 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय रहा है. विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए मुठभेड़ और हिंसक घटनाओं में यह मुख्य रूप से शामिल रहता था. उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाई जा रही है. इसी अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इनके दस्ते में शामिल तीन अन्य नक्सली फरार होने में कामयाब हो गए .जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है.

झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला था मृत्युंजय का साम्राज्य

मृत्युंजय भुइयां करीब दो दशक से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और धीरे-धीरे संगठन में ऊपर उठते हुए जोनल कमांडर बन गया. बूढ़ापहाड़ के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों की उसे पूरी जानकारी थी, इसी वजह से वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर सुरक्षाबलों से बचता रहा. यह झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावे छत्तीसगढ़ में भी हिंसक घटनाओं को अंजाम देता था.

Police arrested Maoist zonal commander and two Naxalite in Latehar
नक्सलियों से बरामद हथियार (ETV Bharat)

साल 2011 में तत्कालीन सांसद इंदर सिंह नामधारी के काफिले पर हमला, जिसमें 11 जवान शहीद हुए थे. साल 2012-13 गढ़वा के भंडरिया में नक्सली हमला, जिसमें थाना प्रभारी समेत 13 जवान शहीद हुए थे. 2013 में लातेहार के बरवाडीह इलाके में मुठभेड़, सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हुए थे. 2017-18 में गढ़वा के पोलपोल इलाके में हमला जिसमें 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे. इसके अलावा भी लगभग सभी बड़ी घटनाओं में मृत्युंजय शामिल था.

इन अधिकारियों की भूमिका रही महत्वपूर्ण

नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए छापामारी अभियान में थाना प्रभारी छिपादोहर यकीन अंसारी, गारू थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा, थाना प्रभारी शशि कुमार, थाना प्रभारी मनोज कुमार, थाना प्रभारी प्रभात दास, थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, सब इंस्पेक्टर किशोर मुंडा, इंद्रजीत तिवारी समेत अन्य पुलिस के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

ऑपरेशन ऑक्टोपस से बच निकला था मृत्युंजय भुइयां

सितंबर 2022 में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ में मिलकर बूढ़ापहाड़ की इलाके में अभियान ऑक्टोपस की शुरूआत किया था. उस दौरान मृत्युंजय अभियान ऑक्टोपस से बच निकला था. पुलिस एवं सुरक्षाबलों ने 2022 के अंतिम महीना में बूढ़ा पहाड़ पर कब्जा कर लिया था, जबकि आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में बूढ़ापहाड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे. 2022 के बाद से मृत्युंजय फरार चल रहा था. 2025 में मृत्युंजय माओवादियों के कोयल शंख जोन और बूढापहाड़ के सबसे बड़े कमांडर छोटू खरवार की हत्या हुई थी. मृत्युंजय ने ही छोटू खरवार की हत्या की और बूढ़ापहाड़ के इलाके का इंचार्ज बन गया था. बूढापहाड़ के अलावा कोयल शंख जोन का सबसे बड़ा कमांडर मृत्युंजय बन गया था. मृत्युंजय माओवादियों के पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी में बड़ा कमांडर रहा है. मृत्युंजय लैंड माइंस लगाने का भी आरोपी रहा है.

Police arrested Maoist zonal commander and two Naxalite in Latehar
नक्सलियों के पास से बरामद हथियार (ETV Bharat)

मृत्युंजय भुइयां की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सफलता है, पुलिस लगातार अभियान चला रही है और बचे हुए नक्सलियों को टारगेट कर रही है. पुलिस लगातार नक्सलियों से आत्म समर्पण करने के भी अपील कर रही है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

बूढापहाड़ पर कौन-कौन रहे टॉप कमांडर

झारखंड का बूढ़ापहाड़ माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है. 2013 में माओवादियों ने इसे ट्रेनिंग सेंटर सह यूनिफाइड कमांड बनाया था. 2013 में पहली बार बूढ़ापहाड़ चर्चा में आया था और इसके सबसे बड़ा कमांडर देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद रहे, जिस पर एक करोड़ का इनाम रहा है. 2018 में अरविंद की मौत के बाद तेलंगाना के रहने वाले सुधाकरण को कमांडर बनाया गया था.

2019 में सुधाकरण ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया था. 2019 से 2020 के बीच बूढ़ापहाड़ के इलाके में मिथिलेश मेहता और विजय आर्या कमांडर रहे. दोनों बिहार के इलाके में पकड़े गए थे. अभियान ऑक्टोपस के दौरान बूढ़ापहाड़ पर सबसे बड़ा कमांडर मरकस बाबा रहा. बाद में बिहार एसटीएफ ने मरकस को गिरफ्तार कर लिया था. अभियान ऑक्टोपस के दौरान ही बूढ़ापहाड़ का कमान संभालने वाले राधेश्याम यादव पकड़ा गया था जबकि नवीन यादव ने सरेंडर कर दिया. छोटू खरवार को बूढ़ापहाड़ का कमांडर बनाया गया था, छोटू खरवार के मारे जाने के बाद मृत्युंजय ही इस इलाके की कमान संभाल रहा था.

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