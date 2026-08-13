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ओडिशा में युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

कटक: ओडिशा के कटक जिले में युवती के साथ कथित गैंगरेप के मामले में निश्चिंतकोइली पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला कटक-चांदबली रोड पर सुकरपाड़ा पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है.

कथित गैंगरेप मामले को लेकर कटक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने कहा कि, कथित गैंगरेप की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार टीमें बनाईं और घटना में शामिल कुल छह आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी विनित अग्रवाल ने बताया कि, पांचों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा. पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया है. उन्होंने कहा कि, गैंगरेप मामले में अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में छह लोगों के शामिल होने का शक है, जबकि एक आरोपी फरार है. निश्चिंतकोइली एसडीपीओ बिरंची नारायण पति ने कहा कि, पीड़िता के मेडिकल जांच से पता चला है कि, उसके साथ गैंगरेप हुआ था.