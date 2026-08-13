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ओडिशा में युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

ओडिशा के कटक जिले में युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 3:42 PM IST

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कटक: ओडिशा के कटक जिले में युवती के साथ कथित गैंगरेप के मामले में निश्चिंतकोइली पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला कटक-चांदबली रोड पर सुकरपाड़ा पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है.

कथित गैंगरेप मामले को लेकर कटक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने कहा कि, कथित गैंगरेप की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार टीमें बनाईं और घटना में शामिल कुल छह आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी विनित अग्रवाल ने बताया कि, पांचों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा. पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया है. उन्होंने कहा कि, गैंगरेप मामले में अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में छह लोगों के शामिल होने का शक है, जबकि एक आरोपी फरार है. निश्चिंतकोइली एसडीपीओ बिरंची नारायण पति ने कहा कि, पीड़िता के मेडिकल जांच से पता चला है कि, उसके साथ गैंगरेप हुआ था.

खबर है कि यह घटना मंगलवार आधी रात के आसपास हुई. महिला अपने पुरुष साथी के साथ कार में बैठकर कटक से केंद्रपाड़ा की ओर जा रही थी. इस दौरान वे कुछ देर आराम करने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुके थे. इसी दौरान कुछ लड़कों के समूह ने कथित तौर पर गाड़ी रोकी.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर महिला के दोस्त पर हमला किया, कार का शीशा तोड़ा और महिला के साथ दुष्कर्म किया. शुरुआती जांच के मुताबिक, दो लड़कों ने कथित तौर पर पहले घटना को अंजाम दिया फिर उसके बाद उसने दूसरों को इसकी जानकारी दी. उसके बाद बाकी लड़कों ने भी इस शर्मनाक घटना को कथित तौर पर अंजाम दिया.

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