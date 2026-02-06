ETV Bharat / bharat

मानसिक रूप से बीमार बेटी से रेप के आरोप मे पिता गिरफ्तार, DNA से हुआ खुलासा

मुंबई: मानसिक रूप से बीमार बेटी के साथ हुए रेप के मामले में उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि पांच महीने पहले दक्षिण मुंबई में यह घटना घटी. घटना के मुताबिक 20 साल की लड़की के साथ उसके 50 साल के पिता का डीएनए मैच होने के बाद आखिरकार कफ परेड पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया.

क्या हुआ था: सितंबर 2025 में दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में एक 20 साल की मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई थी.

हालांकि लड़की कुछ बोल या समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने उन सभी आदमियों के डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए, जिनसे वह मिली थी. वहीं पीड़ित मानसिक रूप से बीमार थी और न तो बोल सकती था और न ही सुन सकती थी.

इस पर कफ परेड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, एक दिन पीड़िता ने अपनी दादी को इशारा से बताया कि उसके पेट में अजीब दर्द हो रहा है. इसके बाद परिवार वाले उसे तुरंत कामा हॉस्पिटल ले गए. मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता पांच महीने की गर्भवती थी. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित किया.

शुरुआती पूछताछ के दौरान, पीड़िता साफ बयान देने की हालत में नहीं थी. इसलिए, उसके पिता का बयान दर्ज किया गया. इसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार थी, कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, और वह कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे.

काउंसलिंग के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराने सहमति दी

हालांकि, मुंबई पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जांच जारी रखी. दूसरी तरफ काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सहमति दे दी. एक सोशल ऑर्गनाइजेशन के साइकेट्रिस्ट की मदद से, लड़की का बयान ड्रॉइंग और 'फिंगर डॉल' तरीके से रिकॉर्ड किया गया.