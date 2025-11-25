ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में भूमि शर्मा बनकर रह रही थी बांग्लादेश की बबली खातून, हिंदू व्यक्ति से की शादी, बनाए फर्जी डॉक्यूमेंट्स

देहरादून: ऑपरेशन कालनेमि के तहत फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रही 1 बांग्लादेशी महिला को देहरादून की कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया. साथ ही अवैध रूप से भारत में रह रही 1 अन्य बांग्लादेशी महिला को भी हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार महिला बबली खातून कोविड के दौरान अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी और भारत आने के बाद हिंदू महिला भूमि शर्मा बनकर देहरादून में रह रही थी. भूमि शर्मा नाम के फर्जी दस्तावेज बनाकर महिला ने देहरादून में ही एक हिंदू युवक से विवाह किया था.

देहरादून कोतवाली पटेल नगर पुलिस को थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर 2 बांग्लादेशी महिलाओं के अवैध रूप से रहने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने देहरा खास पटेल नगर क्षेत्र से 1 महिला भूमि शर्मा को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसके द्वारा अपना असली नाम बबली खातून पत्नी मुनजु बताया गया. जिसके कब्जे से पुलिस को भूमि शर्मा के नाम का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य फर्जी भारतीय दस्तावेज और बबली खातून के नाम से एक बांग्लादेशी आईडी मिली. महिला ने फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध और अनाधिकृत रूप से भारत में निवास करने पर महिला के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

वहीं पुलिस ने कारगी रोड कालिंदा विहार से 1 अन्य संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया. जिससे पूछताछ में उसके द्वारा अपना नाम बॉबी खातून निवासी जिला बोगुरा बांग्लादेश बताया. जिसके पास से पुलिस टीम को उसके बांग्लादेशी पहचान पत्र की फोटो कॉपी प्राप्त हुई. महिला को हिरासत में लेकर उसे नियमानुसार बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है.