ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में भूमि शर्मा बनकर रह रही थी बांग्लादेश की बबली खातून, हिंदू व्यक्ति से की शादी, बनाए फर्जी डॉक्यूमेंट्स

देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार और एक महिला को हिरासत में लिया है.

OPERATION KALANEMI
उत्तराखंड में भूमि शर्मा बनकर रह रही थी बांग्लादेश की बबली खातून (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: ऑपरेशन कालनेमि के तहत फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रही 1 बांग्लादेशी महिला को देहरादून की कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया. साथ ही अवैध रूप से भारत में रह रही 1 अन्य बांग्लादेशी महिला को भी हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार महिला बबली खातून कोविड के दौरान अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी और भारत आने के बाद हिंदू महिला भूमि शर्मा बनकर देहरादून में रह रही थी. भूमि शर्मा नाम के फर्जी दस्तावेज बनाकर महिला ने देहरादून में ही एक हिंदू युवक से विवाह किया था.

देहरादून कोतवाली पटेल नगर पुलिस को थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर 2 बांग्लादेशी महिलाओं के अवैध रूप से रहने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने देहरा खास पटेल नगर क्षेत्र से 1 महिला भूमि शर्मा को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसके द्वारा अपना असली नाम बबली खातून पत्नी मुनजु बताया गया. जिसके कब्जे से पुलिस को भूमि शर्मा के नाम का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य फर्जी भारतीय दस्तावेज और बबली खातून के नाम से एक बांग्लादेशी आईडी मिली. महिला ने फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध और अनाधिकृत रूप से भारत में निवास करने पर महिला के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

वहीं पुलिस ने कारगी रोड कालिंदा विहार से 1 अन्य संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया. जिससे पूछताछ में उसके द्वारा अपना नाम बॉबी खातून निवासी जिला बोगुरा बांग्लादेश बताया. जिसके पास से पुलिस टीम को उसके बांग्लादेशी पहचान पत्र की फोटो कॉपी प्राप्त हुई. महिला को हिरासत में लेकर उसे नियमानुसार बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है.

कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि महिला आरोपी बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा द्वारा बताया गया कि कोविड के दौरान वह अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी. जहां अलग-अलग स्थानों पर रहने के बाद वह साल 2021 में देहरादून आ गई और साल 2022 में उसने देहरादून निवासी एक व्यक्ति से नाम पता बदलकर विवाह कर लिया और देहरादून में ही अलग-अलग स्थानों पर किराए के मकान में रहने लगे. इस दौरान महिला ने अपने अन्य परिचितों के माध्यम से भूमि शर्मा के नाम से फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवा लिए. फर्जी दस्तावेज बनाने में महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा जानकारी की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं हिरासत में ली गई अन्य बांग्लादेशी नागरिक बॉबी खातून द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह साल 2023 में चोरी छिपे बांग्लादेश से भारत आई थी. उसके बाद से ही देहरादून में अवैध रूप से रहते हुए मजदूरी कर के अपना जीवन यापन कर रही है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ऑपरेशन कालनेमि
देहरादून में बांग्लादेशी महिला
भूमि शर्मा बनी बबली खातून
बांग्लादेशी महिला की शादी
OPERATION KALANEMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.