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एक खतरनाक शातिर चोर, ATM बदलकर कर देता था अकाउंट खाली, ऐसे हुआ गिरफ्तार

आरोपी धीरजकुमार पांचाल एटीएम धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार ( ETV Bharat )

खेड़ा: गुजरात पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो खेड़ा जिले के कपड़वंज में एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्गों और अनजान लोगों को निशाना बनाता था. पुलिस ने उसके पास से 66 ATM कार्ड बरामद किए हैं. आरोपी धीरजकुमार पांचाल एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों की मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकाल लेता था. कपड़वंज की एक महिला के खाते से पैसे निकाले जाने के बाद कपड़वंज टाउन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 66 ATM कार्ड बरामद किए (ETV Bharat) इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 66 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई अपराधों को सुलझा लिया. आरोपी के खिलाफ आठ पुलिस स्टेशनों में अपराध दर्ज हैं आदतन अपराधी धीरजकुमार पांचाल के खिलाफ राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, दाहोद और पालनपुर सहित अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में आठ अपराध दर्ज किए गए हैं. आरोपी अपने पास अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड रखता है और शहरी इलाकों में अलग-अलग एटीएम केंद्रों पर पैसे निकालने जाता है. वह बुजुर्गों और उन लोगों को निशाना बनाता है जिन्हें एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता.