एक खतरनाक शातिर चोर, ATM बदलकर कर देता था अकाउंट खाली, ऐसे हुआ गिरफ्तार
एटीएम बदलकर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ आठ पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज हैं.
Published : May 28, 2026 at 2:54 PM IST
खेड़ा: गुजरात पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो खेड़ा जिले के कपड़वंज में एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्गों और अनजान लोगों को निशाना बनाता था. पुलिस ने उसके पास से 66 ATM कार्ड बरामद किए हैं.
आरोपी धीरजकुमार पांचाल एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों की मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकाल लेता था. कपड़वंज की एक महिला के खाते से पैसे निकाले जाने के बाद कपड़वंज टाउन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी.
इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 66 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई अपराधों को सुलझा लिया. आरोपी के खिलाफ आठ पुलिस स्टेशनों में अपराध दर्ज हैं
आदतन अपराधी धीरजकुमार पांचाल के खिलाफ राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, दाहोद और पालनपुर सहित अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में आठ अपराध दर्ज किए गए हैं. आरोपी अपने पास अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड रखता है और शहरी इलाकों में अलग-अलग एटीएम केंद्रों पर पैसे निकालने जाता है. वह बुजुर्गों और उन लोगों को निशाना बनाता है जिन्हें एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता.
वह उनसे मदद करने के बहाने लोगों के एटीएम को बदलकर बड़ी चालाकी से पिन नंबर जान लेता था और अलग-अलग जगह पर जाकर एटीएम से पैसे निकाल लेता था और खरीदारी करता था. कपड़वंज के पुलिस उपाधीक्षक वीएन सोलंकी ने कहा कि, आरोपी ने सात अपराध करने की बात कबूल की है.
डीएसपी सोलंकी ने बताया कि, कपड़वंज टाउन पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 318 (4) के तहत एक अपराध दर्ज किया गया था. मामले का विवरण यह था कि कपड़वंज की रहने वाली नीताबेन नाम की एक महिला एटीएम से पैसे निकालने गई थी, जहां आरोपी ने मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया था. आरोपी ने उस एटीएम कार्ड से कुल 39,579 रुपये निकाल लिए थे. इसी के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस इंस्पेक्टर आरआई सोलंकी और उनकी टीम के सदस्यों ने आरोपी का पता लगाने के प्रयास शुरू किए. उन्होंने तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया जानकारी के माध्यम से आरोपी धीरजकुमार पांचाल का पता लगाया.
उसके तीन पते हैं. एक बनासकांठा में, एक सूरत में और एक राजकोट में. अब तक उसने सात अपराध करने की बात कबूल की है. इसके अलावा, पुलिस ने उसके पास से अलग-अलग लोगों के कुल 66 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं और उसे इन अपराधों के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है.
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