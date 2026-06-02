ETV Bharat / bharat

कोलकाता के डॉक्टरों को खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची, आरोपी शख्स असम से गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

कोलकाता: असम के रहने वाले शिबतोष देबरॉय को कोलकाता के कई बड़े डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि, उसने डॉक्टरों को खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची. खबर के मतुाबिक, शिबतोष देबरॉय पर भारी कर्ज का बोझ था. बिजनेस में नुकसान के बाद, उसकी पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि, उससे बचने के लिए उसने अपनी एक किडनी बेचने की सोची. हालांकि, उसका यह प्लान कामयाब नहीं हुआ तो उसने जल्दी से पैसा जुटाने के लिए जुर्म का रास्ता चुना. उसके बाद असम के रहने वाले शिबतोष देबरॉय ने कोलकाता के कई बड़े डॉक्टरों को धमकी भरे खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची. आखिरकार, कोलकाता पुलिस की जांच में उसकी साजिश नाकाम हो गई. आरोपी को पोस्टल सर्विस से मिली लीड के जरिए ट्रैक किया गया. रविवार को पुलिस ने उसे असम के लुमडिंग इलाके से गिरफ्तार कर लिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तकनीकी डेटा, सीसीटीवी फुटेज और पोस्ट ऑफिस से मिली लीड के जरिए अपनी जांच को आगे बढ़ाकर आरोपी की पहचान कर पाए. उन्होंने कहा कि, उससे पूछताछ के बाद और भी ज़रूरी जानकारी सामने आ सकती है. पता चला है कि इस साल अप्रैल से, कोलकाता के अलग-अलग अस्पतालों और डॉक्टरों के क्लीनिक में लगातार धमकी भरे लेटर आने लगे. आरोप है कि इन लेटर में डरा-धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की गई थी. जैसे ही यह मामला सामने आया, मेडिकल से जुड़े लोग काफी चिंतित हो गए. कई शिकायतें मिलने के बाद, कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की. जांचकर्ताओं ने शुरू में अलग-अलग अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए. 100 घंटे से ज्यादा के फुटेज की जांच करने के बाद, उन्हें एक जरूरी सुराग हाथ लगा. इस अहम सुराग में एक नकाबपोश आदमी अलग-अलग जगहों से वीडियो रिकॉर्डिंग में बार-बार दिखाई दिया, उसकी हरकतों और उसके दिखने के समय को विश्लेषण करके, पुलिस को यकीन हो गया कि एक ही आदमी कई घटनाओं में शामिल हो सकता है. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को विश्लेषण करना शुरू किया. इस प्रक्रिया के दौरान, एक और जरूरी जानकारी सामने आई. यहां कोलकाता के जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) से कई धमकी भरे लेटर भेजे गए थे.