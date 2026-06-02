कोलकाता के डॉक्टरों को खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची, आरोपी शख्स असम से गिरफ्तार
कोलकाता के डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने असम के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.
Published : June 2, 2026 at 1:18 PM IST
कोलकाता: असम के रहने वाले शिबतोष देबरॉय को कोलकाता के कई बड़े डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि, उसने डॉक्टरों को खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची.
खबर के मतुाबिक, शिबतोष देबरॉय पर भारी कर्ज का बोझ था. बिजनेस में नुकसान के बाद, उसकी पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि, उससे बचने के लिए उसने अपनी एक किडनी बेचने की सोची. हालांकि, उसका यह प्लान कामयाब नहीं हुआ तो उसने जल्दी से पैसा जुटाने के लिए जुर्म का रास्ता चुना.
उसके बाद असम के रहने वाले शिबतोष देबरॉय ने कोलकाता के कई बड़े डॉक्टरों को धमकी भरे खत भेजकर बड़ी रकम ऐंठने की साजिश रची. आखिरकार, कोलकाता पुलिस की जांच में उसकी साजिश नाकाम हो गई. आरोपी को पोस्टल सर्विस से मिली लीड के जरिए ट्रैक किया गया. रविवार को पुलिस ने उसे असम के लुमडिंग इलाके से गिरफ्तार कर लिया.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तकनीकी डेटा, सीसीटीवी फुटेज और पोस्ट ऑफिस से मिली लीड के जरिए अपनी जांच को आगे बढ़ाकर आरोपी की पहचान कर पाए. उन्होंने कहा कि, उससे पूछताछ के बाद और भी ज़रूरी जानकारी सामने आ सकती है.
पता चला है कि इस साल अप्रैल से, कोलकाता के अलग-अलग अस्पतालों और डॉक्टरों के क्लीनिक में लगातार धमकी भरे लेटर आने लगे. आरोप है कि इन लेटर में डरा-धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की गई थी. जैसे ही यह मामला सामने आया, मेडिकल से जुड़े लोग काफी चिंतित हो गए. कई शिकायतें मिलने के बाद, कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की.
जांचकर्ताओं ने शुरू में अलग-अलग अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए. 100 घंटे से ज्यादा के फुटेज की जांच करने के बाद, उन्हें एक जरूरी सुराग हाथ लगा. इस अहम सुराग में एक नकाबपोश आदमी अलग-अलग जगहों से वीडियो रिकॉर्डिंग में बार-बार दिखाई दिया, उसकी हरकतों और उसके दिखने के समय को विश्लेषण करके, पुलिस को यकीन हो गया कि एक ही आदमी कई घटनाओं में शामिल हो सकता है.
इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को विश्लेषण करना शुरू किया. इस प्रक्रिया के दौरान, एक और जरूरी जानकारी सामने आई. यहां कोलकाता के जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) से कई धमकी भरे लेटर भेजे गए थे.
जीपीओ से भेजे गए खतों के बारे में डेटा इकट्ठा करके, जांचकर्ताओं ने संदिग्ध की हर एक गतिविधियों को फिर से समझने में कामयाब रहे. धीरे-धीरे, जांच का सिलसिला राज्य की सीमाओं से आगे असम तक बढ़ गया. वहीं पर आखिरकार शिबतोष देबरॉय का नाम सामने आया. जब उन्होंने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए, तो कोलकाता पुलिस की एक टीम असम गई और उसे लुमडिंग इलाके से डॉक्टरों को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया.
उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाने का प्रक्रिया अभी चल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शहर लाने के बाद उससे विस्तार में पूछताछ की जाएगी. शुरुआती जांच से पता चला है कि शिबतोष एक समय होटल के बिजनेस से जुड़ा था. हालांकि, उसे बिजनेस में भारी वित्तीय नुकसान होने के कारण कर्ज के बोझ तले दबता चला गया.
जैसे-जैसे उसके बढ़ते कर्ज का दबाव बढ़ता गया, उसने एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया. इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए, उसने जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए कोलकाता जाने का सोचा.
लेकिन, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे. जांच से पता चला है कि इस दौरान, उसने पैसे जुटाने के लिए अपनी एक किडनी बेचने के बारे में भी सोचा. उसे लगा कि एक किडनी बेचने से उसे लगभग 15 लाख रुपये मिल सकते हैं. उसने उस पैसे से अपना कर्ज चुकाने और अपना बिजनेस फिर से शुरू करने का सपना देखा था. लेकिन, जब यह प्लान पूरा नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से पैसे जुटाने के दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए.
जांच करने वाले अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या शिबतोष ने इस पूरे मामले को अकेले अंजाम दिया या उसका कोई साथी भी इसमें शामिल था. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या किसी ने धमकी भरे लेटर लिखने या भेजने में उसकी मदद की थी. इसके अलावा, वे इस बात की भी जांच करेंगे कि इस घटना के संबंध में कोई वित्तीय लेनदेन हुआ था या नहीं.
धमकी भरे खतों के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद, जिसने कोलकाता की मेडिकल बिरादरी के दिलों में डर पैदा कर दिया था, मेडिकल बिरादरी में अब राहत की भावना लौट आई है. हालांकि, जांच करने वालों के मुताबिक, जांच के इस चरण पर मुख्य फोकस इस घटना के पीछे छिपे सभी सच्चाई और डिटेल्स का पता लगाना है.
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