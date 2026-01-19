ETV Bharat / bharat

गिरिडीह में एक करोड़ की चांदी बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार

गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान कार से एक करोड़ रुपए की चांदी के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

ACCUSED ARRESTED IN GIRIDIH
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 7:22 PM IST

गिरिडीह: जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने सोमवार को जांच के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चांदी बरामद किया है. बरामद चांदी की कीमत एक करोड़ रुपए के करीब है. बरामद सामग्रियों में चांदी की सिल्ली और उससे तैयार आभूषण शामिल हैं. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने दी जानकारी

इस संबंध में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी डॉ विमल कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को यह उपलब्धि मिली है. जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र से पुलिस को एक कार से चांदी हाथ लगी है. एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह के द्वारा चांदी को बाजार में खपाने की कोशिश की जा रही है. जिसके आलोक में एसपी के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा एक कार को जब्त किया गया.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

32.457 किलो चांदी जब्त

जब्त कार के ड्राइवर ने अपना नाम हजरत अंसारी बताया है और वह परसन ओपी क्षेत्र का रहने वाला है. कार की जांच के दौरान सीट के पास से एक थैला और एक बैग मिला. जिसकी तलाशी करने पर भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई. थैला में चांदी का पिघली हुई 6 पीस सिल्ली मिला. जिसका वजन 32 किलो 457 ग्राम निकला. इसके अलावा 42 जोड़ा चांदी का पायल, 13 पीस चांदी की चेन, 6 पीस चांदी का ब्रेसलेट, 12 पीस चांदी का पान पता, 3 जोड़ी चांदी का कड़ा और 44 जोड़ी चांदी का बिछिया बरामद किया गया है.

एसपी डॉ विमल कुमार ने बताया कि बरामद चांदी व उससे तैयार सामग्रियों का कुल वजन 32.457 किलोग्राम है. छापेमारी अभियान में धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, परसन ओपी प्रभारी सुनील कुमार, घोडथंबा ओपी प्रभारी भ्रमेंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा, बिजेंद्र सिंह, अनिल उरांव सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

