ETV Bharat / bharat

हरिद्वार में शोभायात्रा के बाद फायरिंग-मारपीट में गई थी 2 लोगों की जान, अब 11 लोग गिरफ्तार

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था. इस विवाद में एक व्यक्ति की गोली लगने मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, दूसरे व्यक्ति की पिटाई की वजह से मौत हुई थी. अब इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.

बिनारसी गांव में हुआ था बवाल: बता दें कि बीती 1 फरवरी (रविवार) की शाम संत रविदास जयंती की शोभायात्रा निकाली गई थी. हालांकि, शोभायात्रा सकुशल संपन्न हुई, लेकिन इसके बाद बाद करीब 5 बजे पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी विशाल की ओर से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव के ही आनंद नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद मृतक आनंद के परिजनों और अन्य लोगों ने आक्रोशित होकर विशाल पक्ष के मांगेराम की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

इसके साथ विशाल पक्ष के घर में आगजनी और तोड़फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग करने का काम किया गया. वहीं, दोनों पक्षों की तरफ से भगवानपुर थाने में पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. जिसमें मृतक मांगेराम के बेटे जोनी की तहरीर पर अनुज और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 326(6), 333, 324, 109(1), 3(5) पंजीकृत किया गया.

एक पक्ष से गिरफ्तार आरोपी (फोटो सोर्स- Police)

वहीं, मृतक आनंद के पिता लक्ष्मीचंद की तहरीर पर विशाल और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3) पंजीकृत किया गया. उधर, इस घटना को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की.