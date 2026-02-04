हरिद्वार में शोभायात्रा के बाद फायरिंग-मारपीट में गई थी 2 लोगों की जान, अब 11 लोग गिरफ्तार
हरिद्वार जिले के भगवानपुर के बिनारसी गांव में शोभायात्रा के बाद हुआ था बवाल, फायरिंग-हत्या मामले में दोनों पक्षों के 11 लोग गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 4, 2026 at 9:41 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था. इस विवाद में एक व्यक्ति की गोली लगने मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, दूसरे व्यक्ति की पिटाई की वजह से मौत हुई थी. अब इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.
बिनारसी गांव में हुआ था बवाल: बता दें कि बीती 1 फरवरी (रविवार) की शाम संत रविदास जयंती की शोभायात्रा निकाली गई थी. हालांकि, शोभायात्रा सकुशल संपन्न हुई, लेकिन इसके बाद बाद करीब 5 बजे पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी विशाल की ओर से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव के ही आनंद नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद मृतक आनंद के परिजनों और अन्य लोगों ने आक्रोशित होकर विशाल पक्ष के मांगेराम की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
इसके साथ विशाल पक्ष के घर में आगजनी और तोड़फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग करने का काम किया गया. वहीं, दोनों पक्षों की तरफ से भगवानपुर थाने में पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. जिसमें मृतक मांगेराम के बेटे जोनी की तहरीर पर अनुज और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 326(6), 333, 324, 109(1), 3(5) पंजीकृत किया गया.
वहीं, मृतक आनंद के पिता लक्ष्मीचंद की तहरीर पर विशाल और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3) पंजीकृत किया गया. उधर, इस घटना को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की.
11 आरोपी गिरफ्तार: इसके साथ पुलिस टीम का गठन करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. वहीं, गठित पुलिस टीम ने 4 फरवरी (बुधवार) के दिन अलग-अलग स्थानों से दोनों अभियोगों से संबंधित कुल 11 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है.
ये थी हत्या की वजह: पुलिस के मुताबिक, आरोपी विशाल को शक था कि आनंद के संबंध उसकी बहन के साथ है, जिस कारण उसने अपने अन्य परिजन और साथियों के साथ मिलकर आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या से आक्रोशित होकर आनंद के पक्ष के लोगों ने विशाल के चाचा मांगेराम की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वहीं, विशाल पक्ष के लोगों के घरों में आगजनी व तोड़ फोड़ कर अन्य को भी घायल कर दिया.
एक पक्ष से गिरफ्तार आरोपी-
- हुस्नलाल पुत्र अतर सिंह, निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- अक्षय पुत्र पप्पू, निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- सुनील पुत्र पदम, निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- भूपेंद्र पुत्र रामपाल, निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- टिकू पुत्र समय सिंह (उम्र 33 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- रोहित पुत्र पदम (उम्र 29 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- असकेंद्र पुत्र रामपाल (उम्र 37 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- अवनेश उर्फ हनुमान पुत्र गिरधारी लाल (उम्र 38 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
दूसरे पक्ष से गिरफ्तार आरोपी-
- विशाल पुत्र शेर सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- हिमांशु पुत्र तराचंद (उम्र 20 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
- निखिल पुत्र टीटू (उम्र 23 वर्ष), निवासी- ग्राम बिनारसी, हरिद्वार
