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देहरादून फायरिंग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मौत मामला, चार आरोपी गिरफ्तार

देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की मानें तो आरोपियों में जेंजी क्लब (ZEN-Z) के मालिक संदीप और मुख्य आरोपी आदित्य भी शामिल हैं. जबकि, चार आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है.

क्या था मामला? दरअसल, 30 मार्च को सुबह 6:50 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को जोहड़ी गांव में फायरिंग की सूचना मिली थी. घटना की सूचना पर देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल, एसपी सिटी समेत अन्य अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. घटना के संबंध में जानकारी जुटाने पर पता चला कि मसूरी रोड पर मालसी के पास गाड़ी को पास न देने को लेकर एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और एक स्कॉर्पियो कार में सवार लोगों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा करते हुए उसे रुकवाने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग की.

फायरिंग की घटना में दुर्घटनावश सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे एक मुकेश कुमार जोशी पुत्र गिरीश चंद्र जोशी (उम्र 74 वर्ष) निवासी तुला अपार्टमेंट जोहड़ी गांव, राजपुर, देहरादून को गोली लग गई, जिन्हें उनके साथियों ने तत्काल उपचार के लिए मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना में फॉर्च्यूनर कार राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो कार में सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर में सवार लोगों के साथ मारपीट कर उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया.

इस घटना में फॉर्च्यूनर कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई, जिन्हें कार में बैठे उनके 2 अन्य साथियों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद स्कॉर्पियो कार में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए. उधर, घटना के संबंध में मृतक मुकेश कुमार जोशी के साडू भाई राकेश कुमार उप्रेती ने पुलिस में तहरीर दी. जिसके आधार पर थाना राजपुर पर मुकदमा दर्ज किया. इसी बीच एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल समेत अन्य अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घटना से संबंधित घायल लोगों से जानकारी जुटाई.

पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी (फोटो सोर्स- Police)

वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए तत्काल अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. साथ ही पूरे जिले में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. गठित टीमों ने घटनास्थल व आसपास आने जाने वाले मार्गा पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई.

घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने फार्च्यूनर कार में सवार घायल युवकों के साथियों रोहित कुमार और मौ अखलाक को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया, जहां उन्होंने पहले वाहन को पास न देने को लेकर घटना होने की बात बताई, लेकिन यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी. जब पुलिस ने दोनों युवकों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सच उगल दिया.

रोहित और अखलाख ने बताया गया कि वो दोनों कुठालगेट स्थित जेनजी (ZEN Z) बार में काम करते हैं. बीती 29 मार्च की रात उनके बार में आए युवक शांतनु त्यागी, आदित्य चौधरी, कविश त्यागी और उसके अन्य साथियों का उनके बार में काम करने वाले युवक मोहित अग्रवाल के साथ बिल कम करने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें उन्होंने आदित्य चौधरी के वाहन स्कार्पियो का पिछला शीशा फोड़ दिया था. इस घटना के बाद आदित्य चौधरी और उसके साथी उन्हें देख लेने की धमकी देकर मौके से चले गए.

रात में हुए विवाद के दौरान उनके (रोहित और अखलाख) मोबाइल व चार्जर बार में ही छूट गए थे, जिन्हें लेने के लिए वो बार मालिक संदीप कुमार की फार्च्यूनर कार से बार तक गए. इस दौरान गोली रेस्टोरेंट के पास आदित्य चौधरी और उसके साथियों ने उन्हें कार में जाता देख रोकने का प्रयास किया. ऐसे में उनके स्कार्पियो वाहन को भगाने पर आदित्य चौधरी व उसके साथियों ने तेजी से दौड़ाते हुए पीछे से उन पर फायरिंग कर दी. जिसके जवाब में दोनों आरोपियों ने अपने पास रखे तमंचों से उन पर जवाबी फायर कर दिया.