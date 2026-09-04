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Explainer: नशे की जड़ पर वार करने की तैयारी, 10 जिलों के 19 हॉट-स्पॉट पर पुलिस की सीधी नजर! जानें, क्या है पुलिस का प्लान

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )