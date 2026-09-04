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Explainer: नशे की जड़ पर वार करने की तैयारी, 10 जिलों के 19 हॉट-स्पॉट पर पुलिस की सीधी नजर! जानें, क्या है पुलिस का प्लान

झारखंड पुलिस ने अब नशे के विरूद्ध सीधी जंग छेड़ दी है. क्या है प्लानिंग, जानें- प्रशांत कुमार की रिपोर्ट से.

Police and Narcotics Control Bureau planning to dismantle drug cartel active in Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 6:22 PM IST

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रांचीः झारखंड पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य में सक्रिय ड्रग्स कार्टिल को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं.

इस प्लान में न सिर्फ ड्रग्स कार्टेल को ध्वस्त करना है बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी तबाह करने की योजना तैयार की गई है. पहली बार राज्य में नशे के कारोबार को लेकर हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है अब हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी.

10 जिलों के 19 थाने हैं हॉट-स्पॉट

झारखंड में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब हॉट-स्पॉट इलाकों पर अपना फोकस केंद्रित करना शुरू किया है. झारखंड सीआईडी के ANTF ने ड्रग्स की तस्करी, पेडलिंग, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अफीम की अवैध खेती से जुड़े मामलों के आधार पर राज्य के 10 जिलों के 19 थाना क्षेत्रों को नशे के हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है.

इन इलाकों में सामान्य पुलिसिंग के साथ नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत पुलिस की रणनीति में केवल नशे की खेप पकड़ने या छोटे पेडलरों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखा जाएगा. बल्कि नशे की सप्लाई चेन, स्थानीय पेडलरों, तस्करों और उनके पीछे सक्रिय नेटवर्क तक पहुंचकर पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की तैयारी है.

हॉट-स्पॉट पर विशेष फोकस, नियमित होगी समीक्षा

पुलिस ने जिन 19 थाना क्षेत्रों को ड्रग्स से जुड़े मामलों के आधार पर हॉट-स्पॉट माना है, वहां अब विशेष निगरानी और कार्रवाई पर जोर रहेगा. इन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी और इस्तेमाल से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी.

Police and Narcotics Control Bureau planning to dismantle drug cartel active in Jharkhand
झारखंड में नशे के चिन्हित हॉट-स्पॉट (ETV Bharat)

कौन कौन से इलाके हैं हॉट-स्पॉट

सीआईडी के द्वारा जो हॉट-स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसमें राजधानी रांची के तीन थाने भी शामिल हैं. राजधानी रांची में अरगोड़ा, नामकुम और सुखदेवनगर थाना क्षेत्र हॉट-स्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए हैं. जबकि देवघर के नगर और मोहनपुर, पूर्वी सिंहभूम के मानगो और हजारीबाग के कटकमसांडी, चौपारण और इचाक को भी इस सूची में रखा गया है. वहीं पलामू के डालटनगंज शहर और मनातू, सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर और ईचागढ़, चतरा के सदर, इटखोरी और लावालौंग तथा खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र भी ड्रग्स हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं. इन इलाकों में पुलिस को स्थानीय स्तर पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों और गतिविधियों की जानकारी जुटाने, संदिग्ध ठिकानों की निगरानी करने और तस्करी-पेडलिंग के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है.

अफीम की खेती वाले इलाकों पर भी कड़ी नजर

नशे के खिलाफ अभियान का दूसरा बड़ा फोकस अफीम की अवैध खेती पर है. पुलिस ने ऐसे थाना क्षेत्रों को भी अलग से चिन्हित किया है, जहां अफीम की खेती से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं. इनमें रांची के नामकुम ,पलामू के डालटनगंज शहर और मनातू, सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर और ईचागढ़, चतरा के सदर, इटखोरी और लावालौंग, खूंटी के अड़की, लातेहार के बरियातू और पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र में अफीम की खेती पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

इन इलाकों में पुलिस का लक्ष्य सिर्फ फसल नष्ट करना नहीं, बल्कि खेती के पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगाना है. पुलिस को खेती करने वालों के साथ-साथ जमीन उपलब्ध कराने वालों, आर्थिक मदद करने वालों और नशीले पदार्थों की आगे सप्लाई करने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने को कहा गया है.

Police and Narcotics Control Bureau planning to dismantle drug cartel active in Jharkhand
पुलिस द्वारा बरामद नशे की सामग्री (ETV Bharat)

खेती से सप्लाई तक पूरी चेन पर वार

पुलिस की रणनीति में नशे के कारोबार को एक पूरी सप्लाई चेन के तौर पर देखते हुए कार्रवाई करने पर जोर है. अफीम की खेती से लेकर नशीले पदार्थों की खरीद, तस्करी, स्थानीय स्तर पर पेडलिंग और इस्तेमाल तक जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी. हॉट-स्पॉट थाना क्षेत्रों में पुलिस को नशे से जुड़े पुराने मामलों का विश्लेषण कर सक्रिय नेटवर्क की पहचान करने और कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.

छोटे पेडलर ही नहीं, नेटवर्क तक पहुंचेगी कार्रवाई

नशे के खिलाफ कार्रवाई में अब छोटे विक्रेताओं तक सीमित रहने के बजाय बड़े सप्लायर और नेटवर्क को निशाने पर लेने की रणनीति पर काम करने का निर्देश है. पुलिस को ड्रग्स की सप्लाई के स्रोत और उसके अंतिम ठिकाने तक पहुंचने के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया गया है. यानी किसी थाना क्षेत्र में नशे की खेप पकड़े जाने के बाद कार्रवाई वहीं खत्म नहीं होगी. पुलिस इस बात की पड़ताल करेगी कि नशीला पदार्थ कहां से आया, किसके जरिए पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं.

जब्त नशीले पदार्थों का समय पर होगा विनष्टीकरण

अपराध अनुसंधान विभाग ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों के समय पर विनष्टीकरण को लेकर भी निर्देश दिए हैं. नियम के तहत जब्त ड्रग्स को लंबे समय तक मालखाने या अन्य स्थानों पर रखने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर समय पर नष्ट कराने पर जोर दिया गया है. इससे जब्त नशीले पदार्थों के दोबारा दुरुपयोग की आशंका को खत्म किया जा सकेगा.

तीन साल में 1937 मामले दर्ज, 2627 गिरफ्तार

झारखंड पुलिस ने अब राज्य में नशे के कारोबार को लेकर हॉटस्पॉट चिन्हित कर दिया है जिस पर बड़ी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है. अगर पिछले 3 सालों के आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में न सिर्फ अफीम तस्करों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है बल्कि ड्रग्स कार्टेल भी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर रहा है.

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नशे पर प्रहार (ETV Bharat)

क्या है आंकड़ा

झारखंड में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हुई है. वर्ष 2024 से मई 2026 तक राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,941 मामले दर्ज किए गए और 2,627 लोगों को गिरफ्तार किया गया. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 803 मामले दर्ज कर 1,062 लोगों की गिरफ्तारी हुई. वर्ष 2025 में 782 मामले दर्ज हुए और 994 लोग पकड़े गए. वहीं मई 2026 तक 356 मामलों में 571 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

नशे की बड़ी खेप बरामद

इस दौरान बड़ी मात्रा में गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, हेरोइन और डोडा समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए. साल 2024 में करीब 6,617 किलो गांजा, 1,211 किलो अफीम और 12.21 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया. वर्ष 2025 में भी 2,706 किलो से अधिक गांजा, 191 किलो अफीम और 9.63 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ. मई 2026 तक 3,337 किलो से अधिक गांजा, 119 किलो अफीम और 2.71 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया जा चुका है.

पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया है. फसल वर्ष 2024-25 में 27,015 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई. इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई खूंटी में 15,246.79 एकड़ और रांची में 6,843.47 एकड़ में हुई.

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पुलिस द्वारा बरामद नशे का सामान (ETV Bharat)

वहीं फसल वर्ष 2025-26 में अब तक 4,619 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवैध खेती नष्ट की गई है. इस दौरान 77 मामले दर्ज कर 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस चरण में कोडरमा में 2,742.22 एकड़ और लातेहार में 832.14 एकड़ में कार्रवाई हुई. आंकड़े बताते हैं कि पुलिस अब नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ उनकी अवैध खेती पर भी सीधा प्रहार कर रही है.

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