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उत्तराखंड निहंग-व्यापारी विवाद: निहंग श्रद्धालुओं पर शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस और ITBP ने संभाली कमान, धारा 163 लागू

रुद्रप्रयाग(उत्तराखंड): कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ निहंग श्रद्धालु नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप लगा है. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया. सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर निहंग श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें शांतिपूर्वक नीचे उतरने के लिए समझाया. प्रशासन ने एहतियातन गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. वहीं ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया.

16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अप्रिय घटना से बचने के लिए चमोली जिला प्रशासन ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विभिन्न संगठनों द्वारा कर्णप्रयाग कूच का आह्वान किया गया था.

प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की हिंसा अथवा जनहानि की सूचना नहीं है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत पर मौजूद निहंग श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में थे और धार्मिक परंपरा से जुड़े शस्त्र उनके पास मौजूद थे. गुरुद्वारा में एक श्रद्धालु को बंदी बनाया का भी आरोप लगा है, जबकि सेवादार को छोड़ दिया गया है. साथ ही गुरुद्वारे में निहंग सिक्खों की अचानक बढ़ी तादाद पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.