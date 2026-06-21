उत्तराखंड निहंग-व्यापारी विवाद: निहंग श्रद्धालुओं पर शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस और ITBP ने संभाली कमान, धारा 163 लागू
कर्णप्रयाग में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 7:08 AM IST
रुद्रप्रयाग(उत्तराखंड): कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ निहंग श्रद्धालु नगरासू गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप लगा है. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया. सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर निहंग श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें शांतिपूर्वक नीचे उतरने के लिए समझाया. प्रशासन ने एहतियातन गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. वहीं ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया.
16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अप्रिय घटना से बचने के लिए चमोली जिला प्रशासन ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विभिन्न संगठनों द्वारा कर्णप्रयाग कूच का आह्वान किया गया था.
The Uttarakhand Government has clarified that a recently reported controversial incident during the Hemkund Sahib Yatra should not be viewed as a religious dispute under any circumstances. The government has warned that strict action will be taken against anyone attempting to… https://t.co/a8SQFXCX3F— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2026
प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की हिंसा अथवा जनहानि की सूचना नहीं है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत पर मौजूद निहंग श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में थे और धार्मिक परंपरा से जुड़े शस्त्र उनके पास मौजूद थे. गुरुद्वारा में एक श्रद्धालु को बंदी बनाया का भी आरोप लगा है, जबकि सेवादार को छोड़ दिया गया है. साथ ही गुरुद्वारे में निहंग सिक्खों की अचानक बढ़ी तादाद पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है. संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है तथा लोगों से शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है. बता दें कि कर्णप्रयाग में निहंग-व्यापारी विवाद के बाद प्रशासन कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं.
शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना धार्मिक मुद्दे के बजाय दो पक्षों के बीच इमोशनल रिएक्शन और मतभेदों से पैदा हुआ विवाद लगता है. उत्तराखंड सभी धर्मों और आस्थाओं का बराबर सम्मान करता है, और राज्य की सांस्कृतिक विरासत हमेशा से मेलजोल, शांति और आपसी सम्मान पर आधारित रही है. रकार सांप्रदायिक सद्भाव के इस माहौल को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देगी. गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल (IG) को मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का निर्देश दिए गए हैं.
-शैलेश बगौली,होम सेक्रेटरी, उत्तराखंड सरकार
शैलेश बगौली ने आगे कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को घटना पर एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है.
उत्तराखंड सरकार की चेतावनी: उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हाल ही में हुई घटना को किसी भी हालत में धार्मिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. मामले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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