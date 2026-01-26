ETV Bharat / bharat

बर्फ से ढके केदारनाथ धाम में फहराया गया तिरंगा, 11,755 फीट की ऊंचाई पर धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस

पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने केदारनाथ धाम में तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारों से गूंजा केदारनाथ

Republic Day at Kedarnath Dham
केदारनाथ में बर्फ के बीच गणतंत्र दिवस समारोह (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 26, 2026 at 2:42 PM IST

रुद्रप्रयाग: बाबा केदार के धाम केदारनाथ में आज अधिकतम तापमान -10° और न्यूनतम तापमान -16° सेल्सियस है. इसके बावजूद वहां तैनात पुलिस और आईटीबीपी के जवानों का जोश और जज्बा हिलोरे मार रहा है. समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर (11,755 फीट) की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया.

बाबा के धाम केदारनाथ में गणतंत्र दिवस समारोह: चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान और लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने अदम्य साहस और राष्ट्रप्रेम की मिसाल पेश की. कड़ाके की ठंड और माइनस तापमान की परवाह किए बिना वीर जवानों ने बाबा केदार की पावन भूमि पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दोहराई.

बर्फ से ढके केदारनाथ धाम में फहराया गया तिरंगा (VIDEO-ETV Bharat)

पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस: गौरतलब है कि ये जवान दिन-रात विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं. बर्फ हटाने से लेकर धाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक हर जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से निभा रहे हैं. केदारनाथ धाम में जवानों का यह साहस, कर्तव्यपरायणता और देशभक्ति पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है.

Republic Day at Kedarnath Dham
पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ में फहराया तिरंगा (Photo- ETV Bharat)

अभी केदारनाथ यात्रा का है शीतकालीन अवकाश: गौरतलब है कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 11,755 फीट है. यहां गर्मियों के 6 महीने चारधाम यात्रा के तहत बाबा केदार के दर्शन होते हैं. इस दौरान लाखों श्रद्धालुओ बाबा के दर्शन करने आते हैं. सर्दियों के 6 महीने बाबा केदार के कपाट बंद रहते हैं. इन दिनों में पुलिस और आईटीबीपी सुरक्षा के लिए यहां तैनात रहती है. इन दिनों केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है. धाम में 4 फीट से ज्यादा ऊंची बर्फ जमी है.

Republic Day at Kedarnath Dham
केदारनाथ में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया (Photo- ETV Bharat)

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने किया ध्वजारोहण: इधर 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जनपद रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया.

रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में प्रभात फेरी निकाली गई (VIDEO-ETV Bharat)

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने मुख्यालय में किया ध्वजारोहण: प्रातः 8 बजे स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा जिला अस्पताल से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार होते हुए पेट्रोल पंप तिराहा तक भव्य प्रभात रैली निकाली गई. रैली में छात्र-छात्राओं के साथ एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक, आम नागरिक एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की. तिरंगा हाथों में लिए प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया. प्रभात रैली के माध्यम से आमजन को यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के प्रति भी जागरूक किया गया.

Republic Day at Kedarnath Dham
रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में प्रभात फेरी निकाली गई (Photo- ETV Bharat)

इसके पश्चात जनपद के समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया.

Republic Day at Kedarnath Dham
डीएम प्रतीक जैन ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया (Photo- ETV Bharat)

संविधान को बताया लोकतंत्र की आत्मा: इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है. उन्होंने सभी से आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करे तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति में सक्रिय योगदान दे.
