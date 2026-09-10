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यहां कोई बांग्लादेशी नागरिक तो नहीं है! बंगाल में ट्रांसजेंडर के घरों पर पुलिस और BSF की छापेमारी से हड़कंप

जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में सीमा सुरक्षा बल ने ट्रांसजेडरों के घरों पर छापेमारी की ( ETV Bharat )

जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने ट्रांसजेडरों के घरों पर छापेमारी की. इस कारण पूरे इलाके में हंगामा मच गया. यह रेड आज सुबह शुरू हुई. स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि वार्ड नंबर 2 के उत्तर रायकटपारा इलाके में 30 से 50 ट्रांसजेडर सात-आठ साल से रह रहे हैं. गुरुवार सुबह-सुबह बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी बड़ी फोर्स के साथ पहुंचे और उनके घरों को घेर लिया. खबर के मुताबिक तीन घरों की छतों पर बीएसएफ के जवान तैनात थे. सूत्रों के मुताबिक यहां रहने वाले ट्रांसजेंडरों ने पिछले कुछ सालों में काफी दौलत जमा की है. पुलिस और बीएसएफ इस बात की जांच कर रही है कि ट्रांसजेंडर के इस समूह के घर पर कोई बांग्लादेशी नागरिक या गैर-कानूनी हथियार तो नहीं हैं. घर के आस-पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. खबर के मुताबिक अलग-अलग जगहों से अक्सर कई लोग उत्तर रायकटपारा के इस खास घर में आते-जाते रहते हैं. यह जगह इलाके में समूह का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है. हाल ही में उन्होंने मनसा पूजा के आस-पास एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए थे. रिपोर्ट से पता चलता है कि यह सर्च ऑपरेशन उनकी पूरी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से शुरू किया गया था.