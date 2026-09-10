यहां कोई बांग्लादेशी नागरिक तो नहीं है! बंगाल में ट्रांसजेंडर के घरों पर पुलिस और BSF की छापेमारी से हड़कंप
उत्तर रायकटपारा इलाका ट्रांसजेंडर समूहों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है. यहां दूसरे जगहों से लोग आते-जाते रहते हैं.
Published : September 10, 2026 at 3:17 PM IST
जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने ट्रांसजेडरों के घरों पर छापेमारी की. इस कारण पूरे इलाके में हंगामा मच गया. यह रेड आज सुबह शुरू हुई.
स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि वार्ड नंबर 2 के उत्तर रायकटपारा इलाके में 30 से 50 ट्रांसजेडर सात-आठ साल से रह रहे हैं. गुरुवार सुबह-सुबह बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी बड़ी फोर्स के साथ पहुंचे और उनके घरों को घेर लिया. खबर के मुताबिक तीन घरों की छतों पर बीएसएफ के जवान तैनात थे.
सूत्रों के मुताबिक यहां रहने वाले ट्रांसजेंडरों ने पिछले कुछ सालों में काफी दौलत जमा की है. पुलिस और बीएसएफ इस बात की जांच कर रही है कि ट्रांसजेंडर के इस समूह के घर पर कोई बांग्लादेशी नागरिक या गैर-कानूनी हथियार तो नहीं हैं. घर के आस-पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
खबर के मुताबिक अलग-अलग जगहों से अक्सर कई लोग उत्तर रायकटपारा के इस खास घर में आते-जाते रहते हैं. यह जगह इलाके में समूह का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है. हाल ही में उन्होंने मनसा पूजा के आस-पास एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए थे. रिपोर्ट से पता चलता है कि यह सर्च ऑपरेशन उनकी पूरी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से शुरू किया गया था.
जलपाईगुड़ी के पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक मौमन चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस को बीएसएफ के एक स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर ट्रांसजेंडर लोगों के घरों पर छापेमारी करने आए हैं. उन्होंने कहा कि, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी को यहां के घरों में गैर-कानूनी काम होने की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चला रहे हैं. इस बीच जलपाईगुड़ी के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास एमपी ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.
गुरुवार सुबह शुरू हुए तलाशी अभियान के बारे में बात करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की सदस्य मानबी हलदर ने कहा कि पुलिस और बीएसएफ के लोग आज सुबह तलाशी के लिए पहुंचे. हलदर ने बताया कि उन्हें यह नहीं बताया गया है कि बीएसएफ यहां पर क्यों आई है. उनके मुताबिक बीएसएफ के अधिकारियों ने उनके फिंगरप्रिंट लिए हैं. वे सत्यापन के लिए लोगों की गिनती कर रहे हैं. बीएसएफ यह जानना चाहती है कि ट्रांसजेडरों में से कितने लोग यहां मौजूद हैं. मानबी हलदर ने बताया कि, यहां बांग्लादेश से कोई नहीं है. उन सभी के पास वैध दस्तावेज हैं. कोई हथियार भी नहीं मिला है.
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