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‘घोस्ट सिम’ पर झारखंड पुलिस का शिकंजा, अब नॉर्थ ईस्ट तक होगी कार्रवाई! जानें, क्या है पूरी खबर

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए झारखंड पुलिस अब घोस्ट सिमकार्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है.

साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी सिमकार्ड, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति या साइबर अपराधी गिरोह करता है, पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई हैं. ऐसे सिमकार्ड के जरिए अपराधी अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते हैं और वारदात के बाद मोबाइल नंबर बदल लेते हैं. अब झारखंड पुलिस ने ऐसी सिम के नेटवर्क पर निगरानी तेज कर दी है.