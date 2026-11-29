‘घोस्ट सिम’ पर झारखंड पुलिस का शिकंजा, अब नॉर्थ ईस्ट तक होगी कार्रवाई! जानें, क्या है पूरी खबर
झारखंड पुलिस साइबर ठगों की घोस्ट सिम पर अपना शिकंजा कस रही है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 29, 2026 at 7:04 PM IST
रांचीः साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए झारखंड पुलिस अब घोस्ट सिमकार्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है.
साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी सिमकार्ड, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति या साइबर अपराधी गिरोह करता है, पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई हैं. ऐसे सिमकार्ड के जरिए अपराधी अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते हैं और वारदात के बाद मोबाइल नंबर बदल लेते हैं. अब झारखंड पुलिस ने ऐसी सिम के नेटवर्क पर निगरानी तेज कर दी है.
नॉर्थ ईस्ट से आ रही घोस्ट सिम बनी नई चुनौती
झारखंड पुलिस आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाली फर्जी सिम मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों से झारखंड पहुंचती थीं. इन सिम की आपूर्ति रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की. फर्जी सिम धारकों, सिम रिटेलरों और ऐसी दुकानें चलाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मामलों में स्पीडी ट्रायल कराया गया.
इस कार्रवाई का असर हुआ और आसपास के राज्यों से फर्जी सिम की आपूर्ति में कमी आई. आईजी नरेंद्र सिंह के अनुसार, अब साइबर अपराधियों के नेटवर्क में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आने वाली घोस्ट सिम का इस्तेमाल सामने आ रहा है. इन सिम को लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. संबंधित राज्यों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) से भी लगातार संपर्क बनाए रखा गया है, ताकि इस नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई की जा सके.
क्या होती है घोस्ट सिम
दरअसर, घोस्ट सिम ऐसी मोबाइल सिमकार्ड होती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम और पहचान पर जारी की जाती है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति करता है. कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों या गलत केवाईसी के जरिए भी सिम हासिल की जाती है. कुछ मौकों पर मृतको के नाम पर भी ऐसे सिमकार्ड जारी करवा कर इसे साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल किया जाता है. साइबर अपराधी ऐसी सिम का इस्तेमाल अपनी असली पहचान छिपाने, लोगों को ठगने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए करते हैं. अपराध के बाद नंबर बंद कर देने या बदल लेने से पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
कैसे चलता है नेटवर्क
इस पूरे खेल में सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले लोग अलग भूमिका निभाते हैं. उनका काम दूसरे राज्यों में जाकर पहले से एक्टिवेटेड सिम जुटाना और फिर उन्हें झारखंड के साइबर अपराधियों तक पहुंचाना है. इसके लिए हवाई जहाज और ट्रेन से नार्थ ईस्ट की यात्रा की जाती है. वहां स्थानीय एजेंटों और कुछ सिम विक्रेताओं के जरिए बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीदे जाते हैं. इस तरह साइबर ठगी के धंधे में सिम सप्लाई भी एक अलग कारोबार बन गया है.
फर्जी ई-केवाईसी से तैयार होता है 'घोस्ट सिम'
जांच में सामने आए तरीकों के मुताबिक, इस नेटवर्क में फर्जी ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ संदिग्ध सिम विक्रेता आम ग्राहकों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर देते हैं. ग्राहक को बताया जाता है कि उसका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है और दोबारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है. इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर उसके नाम पर एक से अधिक सिम जारी कर दिए जाते हैं. ग्राहक को इसकी जानकारी तक नहीं होती. ऐसे अतिरिक्त सिम को ही 'घोस्ट सिम' कहा जाता है.
ऐसे सिमकार्ड का इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी के लिए किया जाता है. अपराधियों को न तो अपने नाम पर सिम लेना पड़ता है और न ही अपने इलाके के मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है. दूसरे राज्यों की पहचान पर जारी सिम उनके लिए ठगी के काम में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बन जाते हैं.
एक सिमकार्ड पर 2500 रुपये तक की कमाई
असम और नॉर्थ-ईस्ट के दूसरे इलाकों से जुटाए गए सिम कार्ड झारखंड पहुंचने के बाद महंगे दामों पर बेचे जाते हैं. स्थानीय साइबर अपराधियों को एक सिम के लिए 1500 से 2500 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं. यानी सिम की खरीद और बिक्री के बीच सप्लायर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इस कारोबार में सिम जुटाने वाले, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले और स्थानीय स्तर पर बेचने वाले अलग-अलग लोग शामिल रहते हैं. इससे साफ है कि साइबर ठगी के पीछे सिर्फ फोन चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसे फर्जी पहचान वाला मोबाइल कनेक्शन मुहैया कराने वाला पूरा सप्लाई नेटवर्क भी सक्रिय है.
377 असम के सिम ने खोली नेटवर्क की परत
इस नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा वर्ष 2025 में जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई से लगाया जा सकता है. पुलिस ने अकबर हुसैन नाम के आरोपी के पास से असम के नंबर वाले 377 सिम कार्ड बरामद किए थे. इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के एक्टिवेटेड सिम की बरामदगी ने पुलिस को सिम सप्लाई के संगठित कारोबार की ओर ध्यान दिलाया. जांच में यह बात सामने आई कि असम जाकर सिम कार्ड लाए जाते थे और फिर उन्हें झारखंड के साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था.
दूसरे राज्य का नंबर, जांच में पुलिस के सामने चुनौती
साइबर एक्सपर्ट विनीत कुमार के अनुसार साइबर अपराधियों के लिए दूसरे राज्यों के सिम इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा पुलिस की शुरुआती जांच को उलझाना है. झारखंड में बैठकर ठगी करने वाला अपराधी असम या किसी अन्य राज्य के नंबर से कॉल करता है. ठगी की शिकायत मिलने पर जब पुलिस मोबाइल नंबर की पड़ताल करती है तो शुरुआती जानकारी दूसरे राज्य के पते और दस्तावेजों तक पहुंचती है.
ऐसे में कई बार सिम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जारी होता है, जिसका अपराध से कोई लेना-देना ही नहीं होता. ऐसे में पुलिस को सिम के कागजात में दर्ज व्यक्ति, वास्तविक उपयोगकर्ता और सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. हालांकि मोबाइल की लोकेशन और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है लेकिन फर्जी दस्तावेज और दूसरे राज्यों से जुड़ी सप्लाई चेन जांच को जटिल बना देती है.
फर्जी सिम बेचने वाले दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई
आईजी अभियान ने आम लोगों से अपील की है कि सिम कार्ड खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें. केवल अधिकृत और भरोसेमंद दुकानों से ही सिम खरीदें तथा अपनी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि यदि किसी रिटेलर या दुकान के फर्जी सिम बेचने अथवा इस नेटवर्क में शामिल होने की जानकारी मिलती है, तो लोग पुलिस को गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं. व्हाट्सऐप और मैसेज के माध्यम से भी जानकारी दी जा सकती है। सूचना मिलने पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जागरूकता से ही साइबर अपराध पर लगेगा अंकुश
नरेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर अपराध का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों की मेहनत की कमाई को होता है. कई बार कुछ ही सेकंड में लोगों के बैंक खातों से पैसे निकल जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ आम लोगों का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है. सरकार और पुलिस स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. बैंकों के साथ भी नियमित बैठकें होती हैं। जब तक आम लोग साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं होंगे, तब तक इस अपराध पर प्रभावी नियंत्रण मुश्किल होगा.
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