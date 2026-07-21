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गुरुग्राम में बॉस्केटबॉल खिलाड़ी पर गिरा पोल, रीढ़ की हड्डी में चोट, सीसीटीवी में कैद घटना

बॉस्केटबॉल खिलाड़ी पर फिर गिरा पोल: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक खेल रहा था. इस दौरान बास्केटबॉल पोल अचानक अपनी जगह से टूटकर नीचे आ गिरा और युवक उसकी चपेट में आ गया. मौके पर मौजूद उसके साथियों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद सोसाइटी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गुरुग्राम: सेक्टर-84 स्थित एक हाईराइज सोसाइटी में रविवार शाम खेल के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बास्केटबॉल कोर्ट में दोस्तों के साथ खेल रहे 20 वर्षीय युवक पर अचानक बास्केटबॉल का लोहे का पोल गिर गया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

रीढ़ की हड्डी में लगी चोट: बताया जा रहा है कि युवक को रीढ़ की हड्डी सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. चिकित्सकों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है. फिलहाल उसकी स्थिति को लेकर परिवार और परिचित चिंतित हैं. घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों ने रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि खेल परिसर में लगे कई उपकरण लंबे समय से जर्जर हालत में हैं और इस संबंध में पहले भी प्रबंधन को शिकायतें दी जा चुकी थीं. यदि समय रहते मरम्मत और सुरक्षा जांच कराई जाती तो इस हादसे से बचा जा सकता था.

परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष: हादसे के बाद सोसाइटी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित सुरक्षा ऑडिट और समय पर रखरखाव किसी भी रिहायशी परिसर के लिए बेहद जरूरी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रबंधन इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाता है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई जारी है.

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