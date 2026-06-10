'PoK में विरोध प्रदर्शन भारत के समर्थन में नहीं है', पूर्व नौकरशाह और शांति कार्यकर्ता खालिद हुसैन ने कहा
1945 में जम्मू-कश्मीर में जन्मे खालिद हुसैन एक पंजाबी और उर्दू लेखक के साथ-साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं.
Published : June 10, 2026 at 7:41 PM IST
जम्मू: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई मौतों की खबरों के बीच, जम्मू के पूर्व नौकरशाह, लेखक और बॉर्डर पार शांति के हिमायती खालिद हुसैन ने कहा कि विवाद का एक बड़ा मुद्दा पीओके विधानसभा (POK Assembly) में 12 रिजर्व सीटों का होना था, जो 1947 के बंटवारे के दौरान जम्मू-कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों से आए रिफ्यूजी और उनके वंशजों के लिए थीं.
उन्होंने कहा, "दशकों से रिफ्यूजी (शरणार्थी) समुदायों को पाकिस्तानी नागरिकता तो मिल गई, लेकिन PoK में रिजर्व असेंबली सीटों के जरिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का तर्क है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और रिजर्व सीटें छोड़नी चाहिए. यही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध का कारण है."
पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 200 लोग घायल हुए हैं. ये विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा तब शुरू हुई जब अधिकारियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर बैन लगा दिया. यह एक जाना-माना सिविल सोसाइटी गठबंधन है जिसने इस इलाके में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है.
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने कहा कि PoK में विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ थे, भारत के सपोर्ट में नहीं थे. उन्होंने कहा, "लोगों की खास मांगें हैं और वे अपनी भलाई चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कभी-कभी कश्मीर और दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखते हैं. यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर होता है, इस दावे के उलट कि वे जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से में मिलने के लिए बेताब हैं."
हुसैन, जो कई बार पाकिस्तान गए हैं और बॉर्डर पार उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, ने कहा कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वह प्रदर्शनकारियों की बात सुने और उनकी असली मांगों को पूरा करे, ठीक वैसे ही जैसे हमारी भारत सरकार हमारी बात सुनती है और हमारे वादे पूरे करती है.
उन्होंने पूछा, “इसे व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए. PoK में ये आंदोलन हमेशा क्यों होते रहते हैं.” बलूचिस्तान का ज़िक्र करते हुए, पूर्व नौकरशाह ने कहा कि वहां के लोग पूरा प्रतिनिधित्व चाहते हैं, न कि पंजाब और सिंध प्रांतों से पैराशूट से लाई गई पार्टियों का राजनीतिक शासन.
उनके मुताबिक, 1947 में बंटवारे के समय जम्मू-कश्मीर से कई परिवार पाकिस्तान चले गए थे. पाकिस्तान में अपने परिवार के कनेक्शन के बारे में बात करते हुए, खालिद हुसैन ने कहा कि उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और बंटवारे के दौरान जम्मू से चले जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक बन गए हैं. उन्होंने कहा, “मैं उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता हूं, लेकिन हमारी बातचीत पूरी तरह से निजी रहती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बातचीत आसान हो गई है."
1945 में जम्मू-कश्मीर में जन्मे हुसैन एक पंजाबी और उर्दू राइटर और रिटायर्ड नौकरशाह हैं. उन्होंने अपने पंजाबी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन सुल्लन दा सालन के लिए 2021 में साहित्य अकादमी अवॉर्ड जीता. 1947 में बंटवारे के दौरान, परिवार के सात पुरुष सदस्यों के मारे जाने के बाद वह जम्मू चले गए थे. जम्मू में बसने से पहले उन्होंने कई साल रिफ्यूजी कैंप में बिताए.
हुसैन ने 2005 में कारवां-ए-अमन पीस बस इनिशिएटिव को लीड किया, जिससे लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पार परिवारों को फिर से जोड़ा गया। उन्होंने 2011 में 'जश्न-ए-फ़ैज़' जैसे लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गनाइज करके और पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाकर कल्चरल बातचीत को बढ़ावा दिया, जिससे भारत-पाकिस्तान लिटरेरी लेन-देन को बढ़ावा मिला.
इस बीच, रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार JAAC की 38 में से 36 मांगों को पूरा करने के लिए मान गई थी, लेकिन दो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे अनसुलझे रह गए. उनमें से एक रिफ्यूजी के लिए 12 सीटों को खत्म करने की मांग है. इसी वजह से विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा हुई.
सरकार का कहना है कि इन सीटों में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, जबकि JAAC का तर्क है कि यह मामला मुख्य रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक है.
संगठन का कहना है कि रिफ्यूजी सीटें लोकल चुनावी प्रतिनिधित्व को बिगाड़ती हैं और जिसे वह 'इलेक्टोरल इंजीनियरिंग' कहता है, उसे आसान बनाती हैं. इसलिए, इसने बड़े राजनीति और शासन सुधारों के हिस्से के तौर पर उन्हें खत्म करने के लिए अपना कैंपेन तेज कर दिया है.
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