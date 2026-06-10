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'PoK में विरोध प्रदर्शन भारत के समर्थन में नहीं है', पूर्व नौकरशाह और शांति कार्यकर्ता खालिद हुसैन ने कहा

जम्मू: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई मौतों की खबरों के बीच, जम्मू के पूर्व नौकरशाह, लेखक और बॉर्डर पार शांति के हिमायती खालिद हुसैन ने कहा कि विवाद का एक बड़ा मुद्दा पीओके विधानसभा (POK Assembly) में 12 रिजर्व सीटों का होना था, जो 1947 के बंटवारे के दौरान जम्मू-कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों से आए रिफ्यूजी और उनके वंशजों के लिए थीं.

उन्होंने कहा, "दशकों से रिफ्यूजी (शरणार्थी) समुदायों को पाकिस्तानी नागरिकता तो मिल गई, लेकिन PoK में रिजर्व असेंबली सीटों के जरिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का तर्क है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और रिजर्व सीटें छोड़नी चाहिए. यही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध का कारण है."

पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 200 लोग घायल हुए हैं. ये विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा तब शुरू हुई जब अधिकारियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर बैन लगा दिया. यह एक जाना-माना सिविल सोसाइटी गठबंधन है जिसने इस इलाके में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है.

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने कहा कि PoK में विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ थे, भारत के सपोर्ट में नहीं थे. उन्होंने कहा, "लोगों की खास मांगें हैं और वे अपनी भलाई चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कभी-कभी कश्मीर और दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखते हैं. यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर होता है, इस दावे के उलट कि वे जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से में मिलने के लिए बेताब हैं."

हुसैन, जो कई बार पाकिस्तान गए हैं और बॉर्डर पार उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, ने कहा कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वह प्रदर्शनकारियों की बात सुने और उनकी असली मांगों को पूरा करे, ठीक वैसे ही जैसे हमारी भारत सरकार हमारी बात सुनती है और हमारे वादे पूरे करती है.

उन्होंने पूछा, “इसे व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए. PoK में ये आंदोलन हमेशा क्यों होते रहते हैं.” बलूचिस्तान का ज़िक्र करते हुए, पूर्व नौकरशाह ने कहा कि वहां के लोग पूरा प्रतिनिधित्व चाहते हैं, न कि पंजाब और सिंध प्रांतों से पैराशूट से लाई गई पार्टियों का राजनीतिक शासन.

उनके मुताबिक, 1947 में बंटवारे के समय जम्मू-कश्मीर से कई परिवार पाकिस्तान चले गए थे. पाकिस्तान में अपने परिवार के कनेक्शन के बारे में बात करते हुए, खालिद हुसैन ने कहा कि उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और बंटवारे के दौरान जम्मू से चले जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक बन गए हैं. उन्होंने कहा, “मैं उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता हूं, लेकिन हमारी बातचीत पूरी तरह से निजी रहती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बातचीत आसान हो गई है."