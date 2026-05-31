जम्मू कश्मीर: सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में LOC पर तीन लोगों को पकड़ा, पीओजेके निवासी भी शामिल
भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी एक घुसपैठिए और सोपोर के दो निवासियों को पकड़ा.
Published : May 31, 2026 at 4:48 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सेना ने पकड़ लिया.
पकड़ा गया युवक पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के रहने वाले लाल मीर का बेटा जीशान मीर है, इस बारे में चिनार कार्प (Chinar Corps) ने एक्स पर एक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि जीशान को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करते समय सतर्क चिनार वॉरियर्स ने रोका.
POJK intruder Apprehended— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) May 31, 2026
A POJK intruder has been apprehended, who was intercepted by alert Chinar Warriors while crossing the Line of Control in Uri Sector. The vigilant troops maintained restraint while challenging the intruder and surgically apprehended the individual.… pic.twitter.com/RPax4IUbAB
इसमें कहा गया, "चौकस सैनिकों ने घुसपैठिए को चुनौती देते हुए संयम बनाए रखा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. साथ ही घुसपैठिए को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया.
मुजफ्फराबाद निवासी जीशान मीर ने दावा किया कि उसने उरी के तिलाई में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा पार किया. अधिकारियों ने बताया कि मीर और लड़की दोनों से सुरक्षा बल पूछताछ कर रहे हैं.
वहीं एक अलग घटना में, सुरक्षा बलों ने कहा कि उरी सेक्टर में बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो घुसपैठ कर रहे थे.
Exfiltration Bid Foiled by Chinar Warriors— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) May 31, 2026
Based on specific intelligence input, a joint search operation was launched by #IndianArmy and @JmuKmrPolice in general area of Uri, Baramulla.
Two individuals from Sopore apprehended by vigilant Chinar Warriors while attempting… pic.twitter.com/D45F1J64qu
सेना ने कहा कि खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, उरी, बारामूला के आम इलाके में आर्मी पुलिस के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना ने एक बयान में कहा, "सोपोर के दो लोगों को सतर्क चिनार वॉरियर्स ने उरी सेक्टर में दुश्मनी के इरादे से घुसपैठ की कोशिश करते हुए उनके साथी गाइड के साथ पकड़ लिया."
ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : 30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना, कभी 4000 से अधिक हुई थी मौतें