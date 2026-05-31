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जम्मू कश्मीर: सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में LOC पर तीन लोगों को पकड़ा, पीओजेके निवासी भी शामिल

भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी एक घुसपैठिए और सोपोर के दो निवासियों को पकड़ा.

A resident of PoJK was among the three detained.
हिरासत में लिए गए तीन लोगों में PoJK का निवासी भी शामिल (X @ChinarcorpsIA)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 4:48 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सेना ने पकड़ लिया.

पकड़ा गया युवक पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के रहने वाले लाल मीर का बेटा जीशान मीर है, इस बारे में चिनार कार्प (Chinar Corps) ने एक्स पर एक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि जीशान को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करते समय सतर्क चिनार वॉरियर्स ने रोका.

इसमें कहा गया, "चौकस सैनिकों ने घुसपैठिए को चुनौती देते हुए संयम बनाए रखा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. साथ ही घुसपैठिए को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया.

मुजफ्फराबाद निवासी जीशान मीर ने दावा किया कि उसने उरी के तिलाई में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा पार किया. अधिकारियों ने बताया कि मीर और लड़की दोनों से सुरक्षा बल पूछताछ कर रहे हैं.

वहीं एक अलग घटना में, सुरक्षा बलों ने कहा कि उरी सेक्टर में बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो घुसपैठ कर रहे थे.

सेना ने कहा कि खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, उरी, बारामूला के आम इलाके में आर्मी पुलिस के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना ने एक बयान में कहा, "सोपोर के दो लोगों को सतर्क चिनार वॉरियर्स ने उरी सेक्टर में दुश्मनी के इरादे से घुसपैठ की कोशिश करते हुए उनके साथी गाइड के साथ पकड़ लिया."

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URI JAMMU KASHMIR
JAMMU KASHMIR
LOC
जम्मू कश्मीर
POJK RESIDENT DETAINED AT LOC

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