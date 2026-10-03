जम्मू-कश्मीर : राजौरी में LOC के पास सेना ने POK की लड़की को पकड़ा
एलओसी पर तैनात सैनिकों ने पाक अधिकृत कश्मीर से भारत में घुस आई लड़की को पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया.
Published : October 3, 2026 at 2:24 PM IST
जम्मू: भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) की एक 17 साल की लड़की को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पार करने के बाद हिरासत में लिया. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
ऐसा माना जा रहा है कि लड़की राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय इलाके में घुस आई थी, बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में ली गई लड़की की पहचान सुमैया अजीम के रूप में हुई है, जो पीओजेके के खुइरट्टा निवासी मुहम्मद अजीम की बेटी है. नौशेरा के लाम सेक्टर में एलओसी के पास सेना के पेट्रोलिंग ग्रुप ने उसे शक की निगाह से घूमते हुए देखा, जिसके बाद उसे रोक लिया गया.
शुरुआती पूछताछ के बाद, सेना ने लड़की को आगे की जांच के लिए नौशेरा पुलिस को सौंप दिया. पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर कहा कि वह गलती से एलओसी पार करके भारतीय सीमा में आ गई थी. आगे की जानकारी का इंतजार है.
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी लड़की के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी पहचान और भारतीय इलाके में उसके आने के हालात की जांच कर रही हैं.
सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या वह अनजाने में एलओसी पार कर गई थी या उसके अंदर आने के पीछे कोई और वजह थी.
बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर का एक रहने वाला, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बारामूला जिले के उरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था, उसे इस साल जुलाई में उरी सेक्टर में उसके घर वापस भेज दिया गया था.
जीशान मीर को सेना ने 31 मई को उरी के सिलिकोट में एलओसी पर उस समय पकड़ा था, जब वह तिलवारी गांव की अपनी गर्लफ्रेंड ईरान बानो से मिलने जा रहा था. सेना ने कहा कि मीर को 4 जुलाई को वापस लाया गया और कमान अमन ब्रिज पर आधिकारिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को सौंप दिया गया.
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