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जम्मू-कश्मीर : राजौरी में LOC के पास सेना ने POK की लड़की को पकड़ा

राजौरी में LOC के पास सेना ने POK की लड़की को पकड़ा ( IANS )

जम्मू: भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) की एक 17 साल की लड़की को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पार करने के बाद हिरासत में लिया. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

ऐसा माना जा रहा है कि लड़की राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय इलाके में घुस आई थी, बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में ली गई लड़की की पहचान सुमैया अजीम के रूप में हुई है, जो पीओजेके के खुइरट्टा निवासी मुहम्मद अजीम की बेटी है. नौशेरा के लाम सेक्टर में एलओसी के पास सेना के पेट्रोलिंग ग्रुप ने उसे शक की निगाह से घूमते हुए देखा, जिसके बाद उसे रोक लिया गया. शुरुआती पूछताछ के बाद, सेना ने लड़की को आगे की जांच के लिए नौशेरा पुलिस को सौंप दिया. पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर कहा कि वह गलती से एलओसी पार करके भारतीय सीमा में आ गई थी. आगे की जानकारी का इंतजार है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी लड़की के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां ​​उसकी पहचान और भारतीय इलाके में उसके आने के हालात की जांच कर रही हैं.