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मार्मिक स्केच ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा, मां को बच्चों के साथ UK जाने की इजाजत दी

नई दिल्ली: एक नाबालिग बच्ची के दिल को छू लेने वाले चित्र (sketch) — जिसमें उसने अपनी मां के संरक्षण रहने की प्रार्थना की है - ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा. कोर्ट ने चेतावनी दी कि माता-पिता के बीच की कड़वाहट कस्टडी की कड़वी लड़ाई में फंसे बच्चों पर "विनाशकारी परिणाम" डाल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मां को अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ ब्रिटेन (UK) जाने की अनुमति दे दी और पिता को बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया, जो 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे का सामना कर रहे माता या पिता में से कोई भी बच्चा की कस्टडी का हकदार नहीं माना जा सकता.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मां के हिम्मत की सराहना की और कहा कि मुकदमों की बौछार और आरटीआई याचिकाओं के बावजूद उन्होंने कई संस्थानों में अपना शैक्षणिक करियर जारी रखा, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम किया.

पीठ ने कहा, "अपील करने वाली मां के अदालती लड़ाई का सामना करने के दौरान भी अलग-अलग नौकरियां करने और इस तरह अपने तथा बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं. यह बात बच्चों की कस्टडी का दावा करने के लिए उनके पक्ष में बहुत मजबूती से जाती है. मां के प्रयास बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाते हैं."

सुनवाई के दौरान, मां का पक्ष रख रहे वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी नौकरी के सिलसिले में मां के ब्रिटेन जाने की वजह से, उनकी अनुपस्थिति में बेटी लगातार अपनी मां के स्केच बनाती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह जल्द ही अपनी मां के सुरक्षा कवच के साए में आ जाए.

पीठ ने कहा, "हम सात साल से अधिक समय से चल रहे मुकदमे के कारण माता-पिता दोनों की कस्टडी से वंचित हुए बच्चों की दुर्दशा को अच्छी तरह समझ सकते हैं."

साल 2023 में NIMHANS में एक जांच के दौरान, आक्रामक व्यवहार दिखाने के बाद बेटे ने ऐसी घटनाओं का खुलासा किया जो उसके पिता द्वारा उसके उत्पीड़न की ओर इशारा करती हैं. तब से एक आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जबकि FIR को चुनौती देने वाली पिता की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है.

पीठ ने कहा कि जब पुलिस ने जांच के बाद पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध से जुड़े आरोपों के संबंध में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है, तो बच्चे की कस्टडी उसे सौंपना पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा. पीठ ने कहा, "यह कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चों की कस्टडी का निर्णय करते समय प्राथमिक विचार उनके सर्वोत्तम हित का होना चाहिए."

पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में प्रतिवादी-पिता को, जब तक वह मुकदमे का सामना कर रहा है, बच्चों की कस्टडी का हकदार नहीं माना जा सकता.

23 सितंबर को दिए गए फैसले को लिखने वाले जस्टिस मेहता ने कहा, "इस तरह की कार्रवाई, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होने के अलावा, मुकदमे को भी विफल कर सकती है, क्योंकि अगर बेटे की कस्टडी प्रतिवादी-पिता को सौंप दी जाती है, तो उन कार्यवाहियों में बेटे द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही देने की संभावना वास्तव में न के बराबर होगी."