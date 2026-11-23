ETV Bharat / bharat

पिता के आंसुओं से शुरू हुआ सफर 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' तक पहुंचा: जानिए 'जल पुरुष' पोडिली राजशेखर राजू की प्रेरक कहानी

सोमवार 16 नवंबर को विजयवाड़ा में पोडिली राजशेखर राजू को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' दिया गया. समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण व अन्य. ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): जब मानसून समय पर नहीं आता, तब किसान का सबकुछ दांव पर लग जाता है. दशकों पहले, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक छोटे से गांव 'कोक्केरा कोंडैया पालेम' में रहने वाले छठी कक्षा के एक लड़के ने अपने पिता को सूखे खेत के सामने खड़े होकर रोते हुए देखा था. पिता के उन आंसुओं ने उस बच्चे के लिए एक अटल संकल्प का रूप ले लिया.

आज दुनिया उन्हें ' दक्षिण क्षेत्र के जल पुरुष' (Waterman of South Zone) के रूप में जानती है. उन्हें भारत सरकार के प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार' और ग्रामीण विकास व कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए 16 नवंबर, सोमवार को विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है. उनका नाम है- 'पोडिली राजशेखर राजू' .

उन्होंने अहमदाबाद के 'एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (EDII) से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा करने का मन बनाया. लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी- इसकी फीस 1.20 लाख रुपये थी, जो खेतिहर मजदूरों के एक बेटे के लिए बहुत बड़ी रकम थी.

वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) और समाज कार्य में डिग्री हासिल करने के बाद, राजू को एहसास हुआ कि सूखी जमीन से पानी निकालने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं हैं. वह बताते हैं, "अपनी सीमित जानकारी के साथ हम आंख बंद करके कोई भी ढांचा नहीं बना सकते. इसके लिए आपको तकनीकी पहलुओं को समझना होगा- जैसे कि कितनी बारिश होती है, उससे कितना पानी बहकर निकलता है, और कहां पानी रोकने की संभावना है."

इसके बाद भी उनकी बातों में किसी बड़े तकनीकी विशेषज्ञ जैसा दिखावटीपन या भारी-भरकम शब्द नहीं मिलते. इसके बजाय, वह एक ऐसे इंसान लगते हैं जिन्हें प्रकृति के सरल और चमत्कारी नियमों से गहरा प्यार है. उन्हें इस बात का भी पूरा एहसास है कि उनका यह सफर सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि जब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी दूसरे लोगों ने उन पर भरोसा किया.

पिछले दो दशकों में, उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 105 वाटरशेड (जलग्रहण) परियोजनाओं को लागू करने में मदद की है. इसके साथ ही उन्होंने लगभग 200 चेक डैम और 550 खेत तालाब बनवाए हैं, जिससे लगभग 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता तैयार हुई है. उनके इस काम ने करीब दो लाख किसान परिवारों की जिंदगी बदल दी है.

जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राजू ने ईटीवी भारत से बेहद सादगी और सच्चाई के साथ बात की. एक ऐसे इंसान की तरह जो आज भी अपनी दौलत को पानी की बाल्टियों और अनाज की बोरियों में मापता है. उन्होंने कहा, "वह बहुत ही दयनीय स्थिति थी. जब आप उधार के पैसे लगाते हैं और फसल सूख जाती है, तब आपको एहसास होता है कि किसानों की मदद करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है. मैंने तभी, बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया था कि मुझे इस समस्या को सुलझाने का तरीका खोजना होगा."

राजू के पास सिर्फ एक एकड़ सूखी जमीन थी. उन्होंने बीज खरीदने और खेत तैयार करने के लिए कर्ज लिया था. उन्होंने कृष्णा नहर से पानी मिलने की उम्मीद और बादलों की मेहरबानी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था. लेकिन न नहर का पानी आया और न ही बारिश हुई. तेज गर्मी में फसलें झुलस गईं और उनके साथ ही परिवार के जीने की नाजुक उम्मीद भी टूट गई.

इसके बाद जो हुआ, वह आज भी उन्हें भावुक कर देता है. दोस्तों, गुरुओं और शुभचिंतकों ने अपनी छोटी-छोटी बचत को इकट्ठा किया और चंदा जोड़कर उन्हें गुजरात भेजा. वहां पहुंचने के बाद, गणपति नाम के एक प्रोफेसर उनकी मदद के लिए आगे आए. इस अनपेक्षित सहयोग और प्यार के बीच, राजू ने जितना हो सका उतना सीखा. उन्होंने ग्रामीण गुजरात और मध्य प्रदेश का दौरा किया ताकि यह समझ सकें कि बारिश के पानी को कैसे रोका जा सकता है, उसकी रफ़्तार कैसे कम की जा सकती है और उसे कैसे जमा किया जा सकता है.

साल 2005 में जब वह विज्ञान की समझ के साथ तेलुगु राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में लौटे, तो उन्हें नाबार्ड की जलग्रहण परियोजनाओं और बाद में कंपनियों के सीएसआर (CSR) फंड से मदद मिली, तो उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी. लोगों का शक. ग्रामीणों को संदेह था कि राजू और उनकी टीम उनके नाम पर सरकारी पैसा हड़पने आए हैं. कुछ गांवों में तो स्थानीय समिति के नेतृत्व को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि राजू को रात भर एक कमरे में बंद रखा गया. लेकिन उन्होंने लोगों के इस गुस्से का सामना निराशा से नहीं, बल्कि धैर्य और सीधे प्रकृति से सीखे गए एक सिद्धांत के साथ किया.

आगे की ओर झुकते हुए और हवा में जमीन की बनावट का नक्शा बनाते हुए राजू कहते हैं, "लोगों को लगता है कि जल संरक्षण का मतलब तुरंत सीमेंट का एक बड़ा चेक डैम बना देना है, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते. आपको जमीन का इलाज 'चोटी से घाटी तक' करना होता है- यानी बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक. ऊपरी हिस्से पर हम छोटे गड्ढे और पानी सोखने वाले छोटे ढांचे बनाते हैं. जब बारिश होती है, तो पानी की एक पतली धार बहती है. ऐसी चार पतली धारें मिलकर एक छोटा नाला बनाती हैं, और पांच छोटे नाले मिलकर एक बड़ा नाला बन जाते हैं. आपको पानी के प्राकृतिक बहाव के साथ चलना होता है और उसे हर एक कदम पर रोकना होता है. चेक डैम तो बिल्कुल आखिर में बनाया जाता है."

यह इंजीनियरिंग का एक बेहद बारीक तरीका है. प्रकृति पर जोर-जबरदस्ती करने के बजाय, आप पानी से बस थोड़ा रुकने, ठहरने और धरती के अंदर समा जाने का आग्रह करते हैं. एक-दो मौसम के भीतर ही, जो बोरवेल सालों से बिल्कुल सूखे पड़े थे, उनमें अचानक फिर से पानी आ गया. जमीन के नीचे पानी का स्तर दिन-ब-दिन ऊपर उठने लगा. जिन ग्रामीणों ने कभी राजू को एक कमरे में बंद कर दिया था, उन्हीं लोगों ने खुशी मनाते हुए उन्हें पालकी में बिठाया और पूरे गांव की गलियों में उनका जुलूस निकाला.

राजू के लिए, पानी का मतलब कभी भी सिर्फ़ पानी नहीं रहा है. यह वह अनदेखा धागा है जो इंसान के आत्म-सम्मान को जोड़े रखता है. वह समझाते हैं, "जब पानी नहीं होता, तो एक एकड़ जमीन से शायद 10 बोरी अनाज ही निकलता है, जो कर्ज चुकाने के लिए भी मुश्किल से काफी होता है. लेकिन पर्याप्त पानी होने पर, उसी एक एकड़ जमीन से 40 बोरी अनाज पैदा होता है. मुनाफे की वे अतिरिक्त बोरियां सब कुछ बदल देती हैं. अचानक एक किसान को दिहाड़ी मज़दूरी करने के लिए शहर पलायन नहीं करना पड़ता. वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकता है, ढंग के कपड़े खरीद सकता है और गर्व के साथ जी सकता है."

उनकी नजर इंसानों की तकलीफों से भी कहीं आगे तक जाती है. वह ईटीवी भारत से कहते हैं कि सूखे से प्रभावित किसी जिले में एक गर्मी बिताकर देखिए, आपको प्यास के कारण आसमान से गिरते पक्षी और दम तोड़ते जंगली जानवर दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पानी की तलाश में मीलों दूर जाना नहीं आता. लेकिन जब तालाब भर जाते हैं, तो पक्षी लौट आते हैं, मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है, प्रकृति का चक्र फिर से सांस लेने लगता है, और खेती एक शांत व आपसी तालमेल के साथ फलने-फूलने लगती है.

आज, उनका सपना प्रकाशम जिले और यहां तक कि दक्षिण भारत की सीमाओं से भी आगे निकल चुका है. वह पूरे देश में पानी के जरिए गांवों के टिकाऊ विकास के अपने इस मॉडल को दोहराने के लिए युवाओं, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क तैयार करने में जुटे हैं. यह उस लड़के के लिए एक बहुत बड़ा और साहसी सपना है, जो कभी अपने परिवार के मवेशियों को जिंदा रखने के लिए दो किलोमीटर तक पानी के बर्तन ढोया करता था. फिर भी, पोडिली राजशेखर राजू को बारिश की एक-एक बूंद को बह जाने से पहले सहेजने के जादू के बारे में बात करते हुए सुनकर, आपको यह साफ महसूस होता है कि यह तो उनके सफर की बस शुरुआत है.

इसे भी पढ़ेंः