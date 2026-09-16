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POCSO ई-बॉक्स शिकायतों में तेजी से गिरावट, क्या कहती है NCPCR की वार्षिक रिपोर्ट

पॉक्सो ई-बॉक्स के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण में यह भारी गिरावट 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक देखी गई.

POCSO e-box complaints decline sharply; Experts say dip may not reflect fall in child sexual abuse reporting
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 5:10 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) ई-बॉक्स के माध्यम से दर्ज शिकायतों की संख्या में हाल के सालों में तेजी से गिरावट देखी गई है. भले ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इसी अवधि के दौरान बड़ी संख्या में मामलों का संज्ञान लिया हो लेकिन दर्ज शिकायतों के संख्या में कमी आई है.

एनसीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पॉक्सो ई-बॉक्स के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण में यह भारी गिरावट 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक देखी गई.

पॉक्सो ई-बॉक्स
2016 में लॉन्च किया गया पॉक्सो ई-बॉक्स, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने का एक आसान और सीधा माध्यम है. हालांकि बाल अधिकार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस तरह के बदलाव जमीन पर बदलती वास्तविकताओं को दर्शा सकते हैं, जिसमें व्यक्ति घटनाओं की रिपोर्ट करने का तरीका भी शामिल है.

एनसीपीसीआर की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 के मुताबिक अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच, पॉक्सो ई-बॉक्स के माध्यम से औपचारिक रूप से 120 शिकायतें दर्ज की गईं. बाल अधिकार निकाय ने सभी शिकायतों को तुरंत लिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी. इस अवधि के दौरान एनसीपीसीआर ने 43,152 शिकायतों का संज्ञान लिया. 2022 से 2023 में 251 शिकायत दर्ज किया गया.

बाल अधिकार विशेषज्ञों की राय
पॉक्सो ई-बॉक्स का जिक्र करते हुए बाल अधिकार विशेषज्ञ मिगुएल दास ने कहा कि यह एक अतिरिक्त सिस्टम है जिसके जरिए बाल यौन शोषण (CSA) के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी जा सकती है. उन्होंने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि मुख्य रिपोर्टिंग का रास्ता पुलिस के जरिए ही है. बाल यौन शोषण की घटनाओं की सूचना पुलिस को देनी होती है और ऐसी सूचना मिलने के बाद पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है.

बाल अधिकार विशेषज्ञ की राय
पॉक्सो ई-बॉक्स के जरिए रिपोर्टिंग में कमी का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि सीएसए की रिपोर्टिंग में कमी आई है. इस पर बाल अधिकार विशेषज्ञ ने कहा कि इससे पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि बच्चे, परिवार और समुदाय अतिरिक्त रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे पुलिस से संपर्क करना पसंद करते हैं.

उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में, ई-बॉक्स के जरिए मिली शिकायतों को आखिरकार जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस को भेजना होगा. उत्साह बाल अधिकार संगठन के संस्थापक दास ने कहा कि पॉक्सो ई-बॉक्स जैसे अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से रिपोर्टिंग में वृद्धि या गिरावट, अपने आप में, सीएसए के प्रसार या तंत्र के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण संकेत नहीं देती है.

शिकायतों में कमी क्यों आई?
इस तरह के उतार-चढ़ाव केवल जमीन पर बदलती वास्तविकताओं को दर्शा सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि लोग मामलों की रिपोर्ट कैसे और कहां करना चुनते हैं. अपने विचार व्यक्त करते हुए एक अन्य बाल अधिकार विशेषज्ञ रवि कांत ने कहा कि एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की तुलना में कम संख्या को अपने आप में इस संकेत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि मामले रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं या रिपोर्टिंग में कमी आई है.

उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक जरूरी तरीका है. लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे के लिए ऑनलाइन मंच पर निर्भर रहने की व्यावहारिक कमियों को भी पहचानना होगा. कई परिवारों के लिए खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए, ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच, रिपोर्टिंग प्रक्रिया को समझना और विस्तार में शिकायत दर्ज करना मुश्किल हो सकता है.

यौन शोषण पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूत तंत्र
पिछले कुछ सालों में बच्चों के यौन शोषण पर प्रतिक्रिया देने के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में काफी मजबूती आई है. इस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट, एनसीपीसीआर और दूसरे संस्थानों के दखल के साथ-साथ जिला स्तर पर पुलिस और दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगातार संवेदनशील करने से ऐसे मामलों से निपटने में ज़्यादा जागरूकता और संवेदनशीलता आई है.

बाल अधिकार विशेषज्ञ ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, "पीड़ितों और बचे लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसमें भी सुधार हुआ है, जिसमें आगे के आघात को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश और सुरक्षा उपाय हैं कि बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए. जैसे-जैसे जिला स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र अधिक सुलभ और उत्तरदायी होते जा रहे हैं, परिवार केवल ऑनलाइन पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय पुलिस, बाल संरक्षण प्राधिकरणों, अस्पतालों, कानूनी सेवा संस्थानों या अन्य स्थानीय तंत्रों से संपर्क करना चुन सकते हैं.

देश भर में मामलों की रिपोर्ट कैसे की जा रही है
बाल अधिकारों के लिए 782 जिलों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के राष्ट्रीय संयोजक कांत ने कहा, "पिछले पांच सालों में जेआरसी ने बाल यौन शोषण मामलों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए जिला स्तर पर तंत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि पीड़ितों और बचे लोगों को एक संवेदनशील और उचित प्रतिक्रिया मिले.

उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ किसी खास पोर्टल पर शिकायतों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए. बड़ा मकसद यह पक्का करना होना चाहिए कि हर बच्चा जो गलत व्यवहार का शिकार होता है. उसके पास इसकी रिपोर्ट करने और सुरक्षा और न्याय पाने के लिए एक सुरक्षित, आसान और असरदार रास्ता हो.

कांत ने कहा कि इसलिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिली शिकायतों की संख्या को इस बड़े संदर्भ में देखने की जरूरत है कि देश भर में मामलों की रिपोर्ट कैसे की जा रही है और उन पर कैसे कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा, "आखिर में सबसे जरूरी यह है कि क्या बच्चे सुरक्षित रूप से आगे आ पा रहे हैं. क्या संस्थाएं तुरंत जवाब देती हैं. क्या जांच ठीक से हो रही है और क्या पीड़ितों और बचे लोगों को वह सुरक्षा और मदद मिल रही है जिसके वे हकदार हैं.

पिछले कुछ सालों में इस इकोसिस्टम का मजबूत होना एक अच्छा बदलाव है. लेकिन हमें हर स्तर पर पहुंच, जवाबदेही और तालमेल में सुधार करते रहना चाहिए." यह बताया जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट' के मुताबिक, बच्चों के खिलाफ कुल 1,87,702 अपराध हुए.

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