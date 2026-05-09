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केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज ( ETV Bharat )

हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे और एक लड़की ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस थानों में केस दर्ज कराया है. लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे भगीरथ की जान-पहचान उसके कुछ दोस्तों के जरिए लड़की से हुई थी. उसका कहना है कि इसके बाद वह उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है और मानसिक रूप से परेशान कर रही है. इसी क्रम में शुक्रवार शाम बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ ने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.