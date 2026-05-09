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केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया है.

Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son booked under POCSO Act
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 5:32 PM IST

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हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे और एक लड़की ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस थानों में केस दर्ज कराया है. लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे भगीरथ की जान-पहचान उसके कुछ दोस्तों के जरिए लड़की से हुई थी. उसका कहना है कि इसके बाद वह उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है और मानसिक रूप से परेशान कर रही है.

इसी क्रम में शुक्रवार शाम बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ ने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने भगीरथ की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की. वहीं लड़की ने शुक्रवार रात मलकाजगिरी जिले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में भागीरथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

उसने बताया कि भगीरथ ने 31 दिसंबर को मोइनाबाद के एक फंक्शन हॉल में उसके साथ गलत हरकत की थी. इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच कर रही है. लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना तब हुई जब वह अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर मना रही थी. पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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