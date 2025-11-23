ETV Bharat / bharat

साक्ष्य के अभाव में POCSO का आरोपी बरी, शादी के इंकार से जुड़ा है मामला

सूरत: गुजरात के सूरत में सेशन्स कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में अहम फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में आरोपी युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि पेश किए गए सबूत आरोपी को दोषी ठहराने लायक नहीं हैं. कहा, कि शिकायतकर्ता के आरोप तथ्यों से परे हैं. उनमें काफी गड़बड़ियां हैं. कोर्ट ने कहा कि POCSO जैसे गंभीर कानून में शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. मजबूत साक्ष्य जरूरी है.

वकील की दलीलः

आरोपी युवक का बचाव सीनियर वकील एम. एम. गजिया और वकील प्रणय राजपूत ने किया. बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने मज़बूत दलीलें दीं कि मेडिकल सबूतों की कमी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और सबूतों की कमज़ोरी साफ़ दिख रही थी. वकीलों ने कहा कि, पूरा केस मनगढ़ंत था और कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गयी थी.

क्या कहते हैं वकीलः