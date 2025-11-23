साक्ष्य के अभाव में POCSO का आरोपी बरी, शादी के इंकार से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने कहा कि POCSO जैसे गंभीर कानून में शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. मजबूत साक्ष्य जरूरी है.
Published : November 23, 2025 at 4:24 PM IST
सूरत: गुजरात के सूरत में सेशन्स कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में अहम फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में आरोपी युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि पेश किए गए सबूत आरोपी को दोषी ठहराने लायक नहीं हैं. कहा, कि शिकायतकर्ता के आरोप तथ्यों से परे हैं. उनमें काफी गड़बड़ियां हैं. कोर्ट ने कहा कि POCSO जैसे गंभीर कानून में शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. मजबूत साक्ष्य जरूरी है.
वकील की दलीलः
आरोपी युवक का बचाव सीनियर वकील एम. एम. गजिया और वकील प्रणय राजपूत ने किया. बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने मज़बूत दलीलें दीं कि मेडिकल सबूतों की कमी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और सबूतों की कमज़ोरी साफ़ दिख रही थी. वकीलों ने कहा कि, पूरा केस मनगढ़ंत था और कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गयी थी.
क्या कहते हैं वकीलः
फैसला के बाद, वकील प्रणय राजपूत ने मीडिया से कहा, "किसी बेगुनाह को झूठे केस में फंसाने के लिए कानून का गंभीर रूप से गलत इस्तेमाल किया गया था. कोर्ट के सामने सच लाया गया और कोर्ट ने इंसाफ किया है."
क्या है मामलाः
यह घटना साल 2022 की है. आरोपी युवक रिक्शा चलाता है. उसकी सगाई एक नाबालिग लड़की से हुई थी. जब युवक को पता चला कि उसकी मंगेतर अभी भी नाबालिग है, तो उसने कानूनी पचड़ों से बचने के लिए शादी करने से इनकार कर दिया. युवक के इस फैसले के बाद ही उसके खिलाफ कथित रूप से POCSO के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
