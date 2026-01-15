ETV Bharat / bharat

PMO इस महीने सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, जानिए कितनी आएगी लागत

नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस महीने तक प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) को साउथ ब्लॉक से ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है, लेकिन हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय समेत 12 मंत्रालयों को अभी तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर ऑफिस के लिए जगह नहीं दी गई है.

वर्तमान में 39 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा पर स्थित हैं, जबकि लगभग 12 मंत्रालयों के कार्यालय विस्टा के बाहर हैं. समन्वय, सहयोग और तालमेल को बेहतर बनाने के लिए सभी 51 मंत्रालय को एक ही जगह पर रखने का प्रस्ताव है. ईटीवी भारत के पास मौजूद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है, "कार्यालयों के लिए आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और सुविधाओं के साथ पर्याप्त जगह प्रस्तावित है."

दस्तावेज में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा के बाहर किराए के कार्यालय स्थानों में समायोजित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की लागत सरकारी खजाने पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये आवर्ती वार्षिक व्यय के रूप में आती है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय के एक नए स्थानांतरण क्रम में, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और शास्त्री भवन के नौ मंत्रालयों को अपना ऑफिस कर्तव्य भवन में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है. इसके अनुसार, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा, कानून, केमिकल और फर्टिलाइजर, संस्कृति, कृषि और I&B मंत्रालय नए बने कर्तव्य भवन-2 में शिफ्ट होने की प्रक्रिया में हैं. ऑर्डर के अनुसार, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MI&B) को कम से कम 120 कमरे दिए गए हैं. संस्कृति मंत्रालय को 45 कमरे दिए गए हैं, जबकि कानून और न्याय मंत्रालय को कर्तव्य भवन में 110 कमरे दिए गए हैं.

पीएमओ साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ तक

प्रधानमंत्री कार्यालय का पुनर्वास एक युग का अंत होगा, क्योंकि यह 1947 में भारत की आजादी के बाद से साउथ ब्लॉक में था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस ‘सेवा तीर्थ-1’ लगभग तैयार है, और इस महीने कभी भी उनके शिफ्ट होने की उम्मीद है. नया पता सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बनाया गया है.

इस कॉम्प्लेक्स को पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के लिए डिज़ाइन किया गया है. ‘सेवा तीर्थ 2’ पर पहले से ही कैबिनेट सचिवालय का कब्ज़ा है, जिसे पिछले साल सितंबर में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था. ‘सेवा तीर्थ-3’ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस होगा.

सेवा तीर्थ बनाने में लागत

पूरा सेवा तीर्थ परिसर (जिसे एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव भी कहा जाता है) लार्सन एंड टूब्रो द्वारा 1,189 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. यह 2,26,203 स्क्वायर फीट में फैला है. प्रधानमंत्री के लिए एक नया सरकारी घर, जिसका नाम “एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव पार्ट 2” है, भी बन रहा है. पूरा होने के बाद, प्रधानमंत्री 7, लोक कल्याण मार्ग वाले घर से बाहर चले जाएंगे. साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को पब्लिक म्यूज़ियम में बदला जाएगा."

खाली होने के बाद, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को ‘युगीन युगीन भारत संग्रहालय’ नाम के एक पब्लिक म्यूज़ियम में बदल दिया जाएगा. असल में, प्लान किए गए म्यूज़ियम के विकास के लिए तकनीकी सहयोग के लिए फ्रांस की म्यूज़ियम डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 19 दिसंबर, 2024 को एक एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका था.

औपनिवेशिक काल की इमारतों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का अभाव

साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी औपनिवेशिक काल की इमारतें, हालांकि शानदार हैं, उनमें आधुनिक बुनियादी ढांचे का अभाव है. तंग कार्यालय, पुरानी विद्युत प्रणाली और रसद संबंधी चुनौतियों ने कामकाज को लगातार कठिन बना दिया है.