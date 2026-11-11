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पीएमओ ने मांगी बदरी-केदार पुनर्निर्माण कार्यों की रिपोर्ट, 20 नवंबर तक सरकार को भेजनी होगी जानकारी

बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम ( फाइल फोटो- CM Office Uttarakhand )

देहरादून: बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सरकार को 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी पीएमओ को भेजनी है. इसके लिए पर्यटन सचिव ने संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों को 17 नवंबर तक दोनों धामों में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की डेडलाइन दी गई है.

केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की अब तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से मांगा है. खास बात ये है कि सरकार को केवल निर्माण कार्यों की जानकारी ही नहीं देनी है, बल्कि अब तक कितना काम पूरा हुआ, कौन-कौन सी परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार क्या रही है? इसका भी पूरा हिसाब देना होगा. इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने 20 नवंबर तक की समयसीमा तय की है.