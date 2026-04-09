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PMO ऑफिस हैक करने के आरोप में बिहार से गिरफ्तारी, विदेशी दुश्मनों को प्रधानमंत्री से जुड़ी जानकारी बेचने का आरोप

बक्सर: डुमरांव अनुमंडल के सिमरी थाना क्षेत्र स्थित आशा पड़री गांव से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसपर पीएमओ ऑफिस को हैक करने का आरोप है. गिरफ्तार शख्स पर प्रधानमंत्री से जुड़े संवेदनशील मामलों को लीक करने की एवज में फंड मांगने का आरोप है.

PMO हैक के आरोप में युवक अरेस्ट: पुलिस के अनुसार, आरोपी विदेशों में संदिग्ध लोगों से संपर्क कर गोपनीय जानकारी के बदले पैसे की मांग कर रहा था. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर देर रात छापेमारी की गई, जिसमें युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

गुप्त स्थान पर गहन पूछताछ: फिलहाल उसे एक गुप्त स्थान पर रखकर गहन पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है.

PMO कार्यालय (ETV Bharat)

पहले भी कोलकाला एयरपोर्ट हैक का लगा था आरोप: प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो यह युवक पहले भी विवादों में रह चुका है. वर्ष 2022 में कोलकाता एयरपोर्ट को हैक करने की धमकी देने के मामले में उसे कोलकाता और बक्सर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था. हालांकि इस बार मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़ा होने के कारण पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है और खुलकर जानकारी देने से बच रही है.