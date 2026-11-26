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PMLA अटैचमेंट पैनल में न्यायिक सदस्य का होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क संपत्ति को पुष्टि करने वाली किसी भी निर्णायक प्राधिकरण में एक न्यायिक सदस्य (Judicial Member) होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एक सदस्य वाली बेंच भी ऐसे मामलों में फैसला सुना सकती है, अगर उसका अकेला सदस्य न्यायिक क्षेत्र से हो. बेंच ने आगे कहा कि पीएमएलए की धारा 8(2) और 8(3) के तहत फैसले में कानूनी प्रावधान को समझना और सबूतों की जांच करना शामिल है. बेंच ने कहा कि विधिक वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता पक्का करने के लिए न्यायिक सदस्य का होना जरूरी है.