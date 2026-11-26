PMLA अटैचमेंट पैनल में न्यायिक सदस्य का होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने वाले पैनल में न्यायिक सदस्य का होना जरूरी है.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क संपत्ति को पुष्टि करने वाली किसी भी निर्णायक प्राधिकरण में एक न्यायिक सदस्य (Judicial Member) होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एक सदस्य वाली बेंच भी ऐसे मामलों में फैसला सुना सकती है, अगर उसका अकेला सदस्य न्यायिक क्षेत्र से हो. बेंच ने आगे कहा कि पीएमएलए की धारा 8(2) और 8(3) के तहत फैसले में कानूनी प्रावधान को समझना और सबूतों की जांच करना शामिल है. बेंच ने कहा कि विधिक वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता पक्का करने के लिए न्यायिक सदस्य का होना जरूरी है.
हालांकि, सीजेआई ने यह साफ किया कि एक्ट के सेक्शन 8(1) के तहत शो-कॉज नोटिस जारी करते समय न्यायिक सदस्य की जरूरत नहीं है. बेंच ने आगे कहा कि यह जरूरत बाद की सुनवाई और यह तय करने पर लागू होती है कि कुर्क संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं.
बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने सितंबर में कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था. याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या पीएमएलए न्यायाधिकरण जो ईडी कुर्की आदेश को पुष्टि करती है, उसमें एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए और क्या यह वैध एकल-सदस्यीय बेंच के तौर पर काम कर सकती है.
बेंच ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी आदेश नहीं है कि सिर्फ एक न्यायिक सदस्य को ही न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है. बेंच ने माना कि पीएमलए की धारा 8(2) और 8(3) के तहत न्यायिक निर्णय, जिसमें कानूनी प्रावधानों की व्याख्या और सबूतों का आकलन करना शामिल है, सिर्फ वही बेंच कर सकती है जिसमें एक न्यायिक सदस्य हो.
बेंच ने यह भी कहा कि धारा 20(4) और 21(4) के तहत कार्यवाही, जो धारा 8(2) और 8(3) के तहत न्यायनिर्णयन के फलस्वरूप है, की सुनवाई भी न्यायिक सदस्य वाली बेंच द्वारा ही की जानी चाहिए. फैसले को संभावित प्रभावी बनाते हुए बेंच ने कहा कि यह लंबित या निर्णय किए गए दावे पर फैसले में कोई खलल नहीं डालेगा या पहले से जारी आदेश को अमान्य नहीं करेगा.
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