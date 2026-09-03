5 साल में 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मिली रफ्तार; ₹20,300 करोड़ का निवेश, 11 लाख नौकरियां
सरकार 25 लाख असंगठित यूनिट्स को संगठित ढांचे में लाने के लिए PMFME योजना लाई और अब इसे 5 साल बढ़ाने पर विचार कर रही.
Published : September 3, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: Micro Food Processing Units: एक वो समय था जब घर से अचार-पापड़ बनाने का कारोबार करने वाले बैंक लोन के बारे में सोच भी नहीं पाते थे. उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नाते-रिश्तेदारों या आस-पड़ोस, दोस्तों का सहारा लेना पड़ता था. ऐसे ही छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित कारोबार टेक्नीकली और फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए सरकार 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) लेकर आई. जिसने 5 साल में 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (FPU) को एक नई रफ्तार ही नहीं दी. बल्कि, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया.
खास बात ये है कि देश की लगभग 50.29 लाख करोड़ रुपए (535 अरब डॉलर) की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 42,800 यूनिट ही ऑर्गेनाइज्ड यानी रजिस्टर्ड हैं और संगठित क्षेत्र से आती हैं. जबकि, 25 लाख यूनिट्स ऐसी हैं जो असंगठित हैं. सरकार इन्हीं असंगठित यूनिट्स को संगठित ढांचे में लाने के लिए PMFME योजना लाई और पहले फेस में 2 लाख यूनिट्स को ऑर्गेनाइज्ड कारोबार में ले आई.
यानी इनको फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया. अब सरकार इस योजना को 5 साल और बढ़ाने का प्लान कर रही है. यानी PMFME 2.0 की तैयारी है. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, PMFME योजना से कैसे छोटे कारोबारियों को लाभ हो रहा? कैसे PMFME का लाभ लिया जा सकता है? सरकार को PMFME योजना से कितना फायदा हो रहा?
देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत काम करने वाले इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) के अनुसार, देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आकार वर्तमान में लगभग 50.29 लाख करोड़ रुपए (535 अरब डॉलर) का है. जो देश के कुल खाद्य बाजार का लगभग 32% हिस्सा है.
वैश्विक स्तर पर उत्पादन, खपत और निर्यात के मामले में भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दुनिया में 5वें स्थान पर है. जो मैन्यूफैक्चरिंग जीडीपी में लगभग 14%, निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देती है. अनुमान है कि देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साल 2030 तक बढ़कर करीब 66 लाख करोड़ रुपए (लगभग 700 अरब डॉलर) की हो जाएगी.
क्या है PMFME? सरकार इसे क्यों लेकर आई: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME)योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई थी. केंद्र सरकार यह योजना देश भर में सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के विकास और उन्हें औपचारिक रूप देने के लिए लाई थी.
जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है. साथ ही फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई. इसके जरिए नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाती है.
PMFME ने 5 साल में 2 लाख से अधिक FPU की मदद की: 11 जून 2026 तक, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कंपोनेंट के तहत 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की मदद की. इनमें से 44% से ज्यादा लाभार्थी महिला उद्यमी रहीं. 4.18 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए सीड कैपिटल सहायता को मंजूरी दी गई.
इसके साथ ही इस स्कीम ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 1,72,870 लाभार्थियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को भी शामिल किया व लाभ पहुंचाया. योजना के तहत अब तक 1.76 लाख से अधिक को फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और व्यावसायिक कौशल का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है. ट्रेनिंग पाने वालों में लगभग 77 प्रतिशत महिलाएं हैं.
20,300 करोड़ का निवेश, 15000 करोड़ का लोन क्रेडिट मंजूर: खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के माध्यम से ग्राउंड स्तर पर ₹20,300 करोड़ से अधिक का कुल प्रोजेक्ट निवेश जुटाया जा चुका है. सूक्ष्म इकाइयों के आधुनिकीकरण और नई स्थापना के लिए बैंकों द्वारा ₹15,000 करोड़ से अधिक का लोन क्रेडिट मंजूर किया जा चुका है. इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए ₹1,182.48 करोड़ की सीड कैपिटल सहायता सीधे बैंक खातों के माध्यम से जारी की गई है.
बिहार में PMFME योजना में सबसे अधिक यूनिट: PMFME योजना के तहत देश भर में बिहार में सबसे ज्यादा यूनिट स्वीकृत हुई हैं. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बिहार की 32,100 से अधिक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस योजना के तहत सहायता मंजूर की जा चुकी है.
बिहार की इस सफलता में मखाना (Foxnut), लीची, आम और मक्का (अनाज प्रसंस्करण) से जुड़े क्लस्टर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) के सफल उपयोग ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बिहार के मिथिलांचल और उत्तर बिहार के जिलों समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में युवाओं और स्वयं सहायता समूहों ने रिकॉर्ड संख्या में आवेदन किए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त 2026 में आयोजित राष्ट्रीय PMFME कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को 'बेस्ट स्टेट' (Highest Sanction Achiever Category) का पुरस्कार भी दिया.
फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनीं 75,000 यूनिट्स: खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार, क्रेडिट सपोर्ट की मदद से बीते 5 साल में 75,000 से अधिक फैक्ट्रियां, उद्यम आधार, FSSAI लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन लेकर अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं. इसके अलावा, इस पूरे सिस्टम ने करीब 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए.
खास बात ये है कि लाभार्थियों में से लगभग 90% पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं. इसके साथ ही मंत्रालय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करता है और घरेलू तथा वैश्विक बाजार से जुड़ने के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मीटिंग्स की सुविधा देता है.
माइक्रो यूनिट्स के टर्नओवर में 1.7 गुना की बढ़ोतरी: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के अनुसार, PMFME के लाभार्थियों ने मदद मिलने के बाद उनके औसत टर्नओवर में लगभग 1.7 गुना बढ़ोतरी होने की बात कही है. ज्यादातर लाभार्थियों ने बाजार तक बेहतर पहुंच और वितरण नेटवर्क में सुधार की बात कही है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी पाने वाले 85% से ज्यादा लाभार्थियों और स्वयं-सहायता समूह (SHG) के लगभग 80% सदस्यों ने योजना का लाभ उठाने के बाद बाजार से बेहतर जुड़ाव की जानकारी दी है.
PMFME स्कीम को और 5 साल बढ़ाने की तैयारी: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के साथ तालमेल बिठाते हुए, PMFME स्कीम को और 5 साल (2026-31) तक जारी रखने का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो अभी प्रति यूनिट 10 लाख रुपए है.
योजना की शुरुआत में PMFME स्कीम के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था. इसे 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी. अब इसे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है.
एक्सपोर्ट बढ़ा, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बना: मंत्रालय के अनुसार, एग्री-फूड एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का हिस्सा 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो गया है. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ASI), 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, संगठित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक है. इसकी हिस्सेदारी 12.83% है. जनवरी 2025 से, PMFME स्कीम के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कंपोनेंट के तहत कुल 56,542 लोन मंजूर किए गए हैं.
PMFME स्कीम क्यों जरूरी है: भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं. माइक्रो-एंटरप्राइज इसकी रीढ़ हैं. फिर भी, बिना सही सपोर्ट के, ये बिजनेस अक्सर अनौपचारिक दायरे में ही फंसे रहते हैं. PMFME स्कीम इस कमी को सीधे तौर पर दूर करती है. यह आर्थिक मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, क्षमता निर्माण और मार्केट लिंकेज को एक साथ मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करती है. उद्यमी इसके जरिए अपने कामकाज को आधुनिक बना रहे हैं, सस्ता क्रेडिट पा रहे, सही ब्रांडिंग और पैकेजिंग को अपना रहे और एक्सपोर्ट भी कर रहे.
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