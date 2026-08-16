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देश के गांवों में PMAY-G से बने 1.05 करोड़ मकान अधूरे; महाराष्ट्र-MP सबसे पीछे, लद्दाख-लक्षद्वीप में सब पूरे

हैदराबाद : PMAY-G Scheme Status : दुनिया के करीब 280 करोड़ लोगों के पास अपने मकान नहीं हैं. एक अरब से ज्यादा लोगों को झुग्गी-झोपड़ियों में गुजारा करना पड़ता है. अपने देश में भी यह संकट है. ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) नई उम्मीद बनकर आई. हालांकि मकान स्वीकृत होने के बाद भी देश के ग्रामीण इलाकों में 1.05 करोड़ घर अधूरे पड़े हैं. महाराष्ट्र-एमपी की स्थिति ज्यादा खराब है. वहीं लद्दाख-लक्षद्वीप इस मामले में नंबर वन हैं.

महाराष्ट्र में PMAY-G स्कीम के तहत बनने वाले 23.03 लाख मकान अलग-अलग कारणों से अधूरे पड़े हैं. यह देश में सबसे ज्यादा है. मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति हैं. यहां इस तरह के करीब 13.96 लाख मकान अधूरे पड़े हैं. हालांकि योजना के तहत ज्यादा लोगों को मकान देने में यह राज्य सबसे आगे हैं. यहां 43.78 लाख आवासों का निर्माण पूरा कराया गया. ये सभी डेटा योजना शुरू होने के बाद से 31 जुलाई 2026 तक के हैं.

हाल ही में ही संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये आंकड़े पेश किए थे. इसके अनुसार केंद्र शासित राज्य लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई भी मकान अधूरा नहीं है. लद्दाख में 3,004 जबकि लक्षद्वीप में 45 मकान बनने थे. इन दोनों राज्यों ने 100% टारगेट पूरा कर लिया है. वहीं कर्नाटक में कुल 9.44 लाख परिवारों को योजना के तहत पक्का मकान मुहैया कराना था, लेकिन इसके मुकाबले महज 1.73 लाख घरों का ही निर्माण ही पूरा हो पाया.

5.62 लाख परिवारों के पास जमीन नहीं : ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश में कई परिवारों के पास आवास के लिए जमीन ही नहीं है. PMAY-G योजना की शुरुआत के बाद से 6 अगस्त 2026 तक देशभर के ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों की संख्या 5.62 लाख है. ऐसे परिवारों की पहचान की जा चुकी है. ये लोग योजना के तहत पक्का मकान पाने की योग्यता रखते हैं.

इन राज्यों में भी अधूरे पड़े हैं काफी मकान : ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कई अन्य राज्यों में भी योजना के तहत बनाए जा रहे मकान अधूरे पड़े हैं. इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड शामिल हैं. देशभर में इस मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे, बिहार चौथे जबकि कर्नाटक पांचवें स्थान पर है. पश्चिम बंगाल में 12 लाख 48 हजार 990, बिहार में 7 लाख 99 हजार 62 मकान अधूरे पड़े हैं.

किन वजहों से पूरा नहीं हो पाया आवासों का निर्माण? : मंत्रालय के अनुसार आवासों का निर्माण पूरा न होने के पीछे के कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह लाभार्थियों का रोजगार आदि की वजह से दूसरे शहरों में पलायन कर जाना है. निर्माण शुरू होने के बाद लाभार्थी की मौत हो जाने पर भी काम अटक जाता है. जमीन के मालिकाना हक की खींचतान भी रुकावट पैदा करती है. सरकारी सिस्टम (IFMIS) में फंड ट्रांसफर की रसीद देर से अपडेट होना भी व्यवधान पैदा करता है.

साल 2029 तक बनेंगे 2 करोड़ आवास : ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने PMAY-G स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत साल 2029 तक देशभर में कुल 2 करोड़ नए पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा. हालांकि पहले से तय लक्ष्यों का अधूरा रहना इसमें बड़ी चुनौती बना हुआ है. पहले से तय टारगेट में से भी 6 अगस्त 2026 तक करीब 1.05 करोड़ मकान अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं.

आवासों का निर्माण पूरा कराने में ये राज्य आगे : PMAY-G स्कीम के तहत मकानों का निर्माण पूरा कराने में देश के कई राज्य आगे रहे. मध्य प्रदेश को 57 लाख 74 हजार 572 आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला था. इनमें से 54 लाख 18 हजार 955 आवासों को प्रशासनिक मंजूरी मिली. इसकी तुलना में 43 लाख 78 हजार 398 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया. इसी तरह बिहार को 50 लाख 12 हजार 752 आवासों के निर्माण का टारगेट मिला था. इनमें से 42 लाख 13 हजार 690 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया.