देश के गांवों में PMAY-G से बने 1.05 करोड़ मकान अधूरे; महाराष्ट्र-MP सबसे पीछे, लद्दाख-लक्षद्वीप में सब पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में कंस्ट्रक्शन क्राइसिस, कर्नाटक में 9.44 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य, लेकिन केवल 1.73 लाख ही कंप्लीट.
Published : August 16, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद : PMAY-G Scheme Status : दुनिया के करीब 280 करोड़ लोगों के पास अपने मकान नहीं हैं. एक अरब से ज्यादा लोगों को झुग्गी-झोपड़ियों में गुजारा करना पड़ता है. अपने देश में भी यह संकट है. ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) नई उम्मीद बनकर आई. हालांकि मकान स्वीकृत होने के बाद भी देश के ग्रामीण इलाकों में 1.05 करोड़ घर अधूरे पड़े हैं. महाराष्ट्र-एमपी की स्थिति ज्यादा खराब है. वहीं लद्दाख-लक्षद्वीप इस मामले में नंबर वन हैं.
महाराष्ट्र में PMAY-G स्कीम के तहत बनने वाले 23.03 लाख मकान अलग-अलग कारणों से अधूरे पड़े हैं. यह देश में सबसे ज्यादा है. मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति हैं. यहां इस तरह के करीब 13.96 लाख मकान अधूरे पड़े हैं. हालांकि योजना के तहत ज्यादा लोगों को मकान देने में यह राज्य सबसे आगे हैं. यहां 43.78 लाख आवासों का निर्माण पूरा कराया गया. ये सभी डेटा योजना शुरू होने के बाद से 31 जुलाई 2026 तक के हैं.
हाल ही में ही संसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये आंकड़े पेश किए थे. इसके अनुसार केंद्र शासित राज्य लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई भी मकान अधूरा नहीं है. लद्दाख में 3,004 जबकि लक्षद्वीप में 45 मकान बनने थे. इन दोनों राज्यों ने 100% टारगेट पूरा कर लिया है. वहीं कर्नाटक में कुल 9.44 लाख परिवारों को योजना के तहत पक्का मकान मुहैया कराना था, लेकिन इसके मुकाबले महज 1.73 लाख घरों का ही निर्माण ही पूरा हो पाया.
5.62 लाख परिवारों के पास जमीन नहीं : ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश में कई परिवारों के पास आवास के लिए जमीन ही नहीं है. PMAY-G योजना की शुरुआत के बाद से 6 अगस्त 2026 तक देशभर के ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों की संख्या 5.62 लाख है. ऐसे परिवारों की पहचान की जा चुकी है. ये लोग योजना के तहत पक्का मकान पाने की योग्यता रखते हैं.
इन राज्यों में भी अधूरे पड़े हैं काफी मकान : ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कई अन्य राज्यों में भी योजना के तहत बनाए जा रहे मकान अधूरे पड़े हैं. इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड शामिल हैं. देशभर में इस मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे, बिहार चौथे जबकि कर्नाटक पांचवें स्थान पर है. पश्चिम बंगाल में 12 लाख 48 हजार 990, बिहार में 7 लाख 99 हजार 62 मकान अधूरे पड़े हैं.
किन वजहों से पूरा नहीं हो पाया आवासों का निर्माण? : मंत्रालय के अनुसार आवासों का निर्माण पूरा न होने के पीछे के कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह लाभार्थियों का रोजगार आदि की वजह से दूसरे शहरों में पलायन कर जाना है. निर्माण शुरू होने के बाद लाभार्थी की मौत हो जाने पर भी काम अटक जाता है. जमीन के मालिकाना हक की खींचतान भी रुकावट पैदा करती है. सरकारी सिस्टम (IFMIS) में फंड ट्रांसफर की रसीद देर से अपडेट होना भी व्यवधान पैदा करता है.
साल 2029 तक बनेंगे 2 करोड़ आवास : ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने PMAY-G स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत साल 2029 तक देशभर में कुल 2 करोड़ नए पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा. हालांकि पहले से तय लक्ष्यों का अधूरा रहना इसमें बड़ी चुनौती बना हुआ है. पहले से तय टारगेट में से भी 6 अगस्त 2026 तक करीब 1.05 करोड़ मकान अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं.
आवासों का निर्माण पूरा कराने में ये राज्य आगे : PMAY-G स्कीम के तहत मकानों का निर्माण पूरा कराने में देश के कई राज्य आगे रहे. मध्य प्रदेश को 57 लाख 74 हजार 572 आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला था. इनमें से 54 लाख 18 हजार 955 आवासों को प्रशासनिक मंजूरी मिली. इसकी तुलना में 43 लाख 78 हजार 398 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया. इसी तरह बिहार को 50 लाख 12 हजार 752 आवासों के निर्माण का टारगेट मिला था. इनमें से 42 लाख 13 हजार 690 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया.
यूपी में 36 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार : प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश को 42 लाख 77 हजार 493 आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला था. इनमें 36 लाख 43 हजार 36 पक्के घरों का निर्माण पूरा करा लिया गया. इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के पास 46 लाख 69 हजार 423 आवासों के निर्माण का टारगेट था. इसके मुकाबले वहां 34 लाख 20 हजार 433 आवासों का निर्माण पूरा कराया जा सका.
ओडिशा में 25 लाख से अधिक आवास कंप्लीट : PMAY-G स्कीम के तहत ओडिशा को कुल 28 लाख 28 हजार 739 पक्के आवासों का निर्माण कराना था. इसकी तुलना में वहां 25 लाख 50 हजार 609 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया. असम ने 29 लाख 62 हजार 945 के टारगेट की तुलना में 23 लाख 22 हजार 837, महाराष्ट्र ने 43 लाख 80 हजार 522 के टारगेट की तुलना में 20 लाख 77 हजार 447 आवासों का निर्माण पूरा कराया. देशभर में कुल 3 करोड़ 12 लाख 95 हजार 391 आवासों के निर्माण पूरे हो चुके हैं.
क्या है PMAY-G स्कीम, कौन लोग होते हैं पात्र? : प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. इससे पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था. जो पूरी तरह बेघर हों या जिनके कच्चे मकान हों, और जिनकी महीने की इनकम 15 हजार से कम हो, वे इसके लिए पात्र माने जाते हैं. आवास प्लस सर्वेक्षण के जरिए लाभार्थियों की पहचान की जाती है. सीधे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है. ग्राम सभा की ओर से इसका सत्यापन किया जाता है.
मकान बनाने के लिए कितने रुपये की मिलती है मदद? : योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों के लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार जबकि पहाड़ी इलाके के लोगों को एक लाख 30 हजार रुपये दिए जाते हैं. रकम किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है. शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12 हजार रुपये मिलते हैं. VB–G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत जो मजदूर निर्माण में लगते हैं, उन्हें सरकार से मजदूरी मिलती है.
3.26 लाख भूमिहीन परिवारों को मिली जमीन : देशभर के भूमिहीन कुल 5.62 लाख परिवारों में से 3.26 लाख को योजना के तहत मकान के लिए जमीन दी जा चुकी है. उनके मकान भी मंजूर किए जा चुके हैं. हालांकि अभी भी 2.36 लाख परिवारों को जमीन मिलनी बाकी है. PMAY-G के तहत पहले उन्हीं परिवारों को पक्का घर दिया जाता है, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है. इसके बाद दूसरी कैटेगरी वाली परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है.
मकानों को लेकर क्या है देश-दुनिया की स्थिति? : कुछ महीने पहले आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के करीब 280 करोड़ लोगों के पास खुद के मकान नहीं हैं. इसके अलावा एक अरब से ज्यादा लोग झोपड़ियों में रहते हैं. नाइजीरिया के लोग सबसे ज्यादा इस समस्या से जूझते हैं. सिंगापुर और कजाकिस्तान में करीब- करीब सभी लोगों के पास पक्के मकान हैं. वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना में भारत के 17 लाख 73 हजार लोग बेघर मिले थे. यूपी में बेघर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी.
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