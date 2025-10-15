ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लोगों के सपने हो रहे पूरे; डिजिटल भुगतान में भी आया उछाल

ऋण वितरण के बाद, उधारकर्ताओं द्वारा मासिक यूपीआई खर्च में औसतन 5,050 रुपये की वृद्धि हुई, जो 40,032 रुपये से बढ़कर 45,081 रुपये हो गया, जो एक मजबूत धन-प्रभाव और बेहतर वित्तीय आत्मविश्वास का संकेत देता है.

अध्ययन से पता चलता है कि पीएमएवाई लाभार्थियों के बीच डिजिटल लेनदेन, विशेष रूप से यूपीआई भुगतान, में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

1 सितंबर, 2024 को शुरू की गई पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम-आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित एक करोड़ पात्र शहरी परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है.

एसबीआई रिसर्च इन रुझानों का श्रेय बढ़ती वित्तीय स्थिरता और समावेशन को देता है, क्योंकि किफायती आवास तक पहुंच दीर्घकालिक सुरक्षा की भावना पैदा करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "पीएमएवाई अब एक परिवर्तनकारी कारक के रूप में कार्य कर रहा है और यह विवेकाधीन और यहां तक कि गैर-विवेकाधीन खर्चों में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक बन रहा है. इसका धन-प्रभाव, वित्तीय स्थिरता और कल्याण पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है."

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) न केवल लाखों शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के मालिक होने के सपने को पूरा कर रही है, बल्कि डिजिटल भुगतान व्यवहार में भी उल्लेखनीय बदलाव ला रही है.

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) न केवल लाखों शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के मालिक होने के सपने को पूरा कर रही है, बल्कि डिजिटल भुगतान व्यवहार में भी उल्लेखनीय बदलाव ला रही है.

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि डेबिट कार्ड से खर्च काफी हद तक स्थिर रहा, जिससे पता चलता है कि गैर-विवेकाधीन खर्च स्थिर रहा. वहीं विवेकाधीन डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई.

रिपोर्ट के अनुसार, सब्सिडी वाली ब्याज दरों के तहत घर के स्वामित्व का कथित धन प्रभाव इस व्यवहारिक बदलाव में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है. उधारकर्ता, विशेष रूप से आय के निचले स्तर पर, आर्थिक रूप से सशक्त महसूस करते हैं, क्योंकि आवास की लागत बाजार दरों की तुलना में कम हो जाती है, जिससे अन्य लेनदेन के लिए तरलता मुक्त हो जाती है.

रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि महिला उधारकर्ताओं ने डिजिटल भुगतान में सबसे अधिक वृद्धि दिखा. पीएमएवाई की इस शर्त के अनुसार कि संपत्ति घर की महिला मुखिया के नाम पर या उसके पति के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत होनी चाहिए. महिलाओं के बीच औसत यूपीआई खर्च ऋण के बाद 7,522 रुपये बढ़ गया, जो पुरुष उधारकर्ताओं के बीच देखी गई वृद्धि से लगभग दोगुना है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "इस शर्त का खर्च पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. महिला उधारकर्ताओं के यूपीआई खर्च में औसत मासिक परिवर्तन पुरुष उधारकर्ताओं की तुलना में लगभग दोगुना है."

यह निष्कर्ष पीएमएवाई के लैंगिक सशक्तीकरण आयाम को उजागर करता है, जो संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ी हुई डिजिटल वित्तीय भागीदारी से जोड़ता है.

इसके अलावा, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उधारकर्ताओं ने यूपीआई लेनदेन में सबसे अधिक वृद्धि देखी, जो क्रमशः 6,093 रुपये और 8,848 रुपये बढ़ी. लेकिन महानगरों के उधारकर्ताओं में मामूली गिरावट देखी गई, जो संभवतः जीवन-यापन की बढ़ती लागत के कारण हुई. 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी मिलने और 75 प्रतिशत निर्माण पूरा होने के साथ, पीएमएवाई-यू 2.0 न केवल आवास की सफलता की कहानी के रूप में उभर रही है, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख चालक के रूप में भी उभर रही है, जो निम्न-आय वाले परिवारों के लिए औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा कर रही है.