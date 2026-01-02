ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री हमेशा की तरह खामोश हैं', इंदौर गंदे पानी मामले में राहुल गांधी की एंट्री

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा. इंदौर में कथित तौर पर गंदे पानी से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि, जब भी गरीब मरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुप रहते हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश कुशासन का केंद्र बन गया है और उन्होंने कफ सिरप, सरकारी अस्पतालों में खराब साफ-सफाई और अब गंदे पानी के कारण कथित तौर पर हुई मौतों के कई उदाहरण दिए. राहुल ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "इंदौर में पानी नहीं, बल्कि जहर बांटा गया और प्रशासन गहरी नींद में सोया रहा." लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "हर घर में मातम है, गरीब लाचार हैं और ऊपर से, बीजेपी नेता घमंडी बयान दे रहे हैं. जिन लोगों ने अपनी जान और रोजी-रोटी खो दी, उन्हें सांत्वना की जरूरत थी... सरकार ने घमंड दिखाया." मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कैमरे पर एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया. जब एक टीवी पत्रकार ने उनसे पानी के खराब होने की घटना के बारे में सवाल किए. राहुल गांधी ने गांधी ने अपनी पोस्ट में पूछा कि जब लोग बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, तो उनकी शिकायतें क्यों नहीं सुनी गईं. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पूछा, "पीने ​​के पानी में सीवेज कैसे मिला... सप्लाई समय पर क्यों नहीं रोकी गई. उन्होंने सवाल किया कि, जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी."