आर्टिकल 370 को हटाने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विचार के पक्षधर थे और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे.
Published : July 6, 2026 at 8:55 PM IST
कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है. उन्होंने मुखर्जी को एक दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था.
मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश एक ऐसे नेता के योगदान को याद कर रहा है, जिनके आदर्श पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं.
On the 125th Jayanti of Dr. Syama Prasad Mookerjee, we pay homage to a great son of India whose unwavering commitment to national unity continues to inspire generations. https://t.co/ORn3zk75Pg— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा, "आज हमारा देश महान दूरदर्शी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहा है." अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, "अनुच्छेद 370 को हटाकर हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है."
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार के पक्षधर थे और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे. भारत के बंटवारे के समय मुखर्जी की भूमिका का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनसंघ के संस्थापक ने इसके खिलाफ जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई.
मोदी ने उस दौर की मुखर्जी की एक बात याद दिलाई कि “कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, मैंने पाकिस्तान का बंटवारा किया.” प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी एक मजबूत वैकल्पिक आवाज के तौर पर तब उभरे, जब कांग्रेस के दौर में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए बहुत कम गुंजाइश थी.
मोदी ने उन कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने मुखर्जी द्वारा रखी गई वैचारिक नींव को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में मदद की. उन्होंने कहा, "कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ की विचारधारा और सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है."
जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने के सफर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी अपने संस्थापक के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के तौर पर उभरी है. उन्होंने कहा, “जो कभी भारतीय जनसंघ था, वह आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बनकर लोगों की सेवा कर रहा है.” मुखर्जी की स्थायी विरासत पर भरोसा जताते हुए मोदी ने कहा कि भविष्य की पीढ़ियां, जो भाजपा के इतिहास का अध्ययन करेंगी, उनके योगदान को हमेशा मानती रहेंगी.
प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि जब आने वाली पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखेंगी, तो वे निश्चित रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों, साहस और उनकी दूरदर्शी सोच का जिक्र करेंगी."
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