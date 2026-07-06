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आर्टिकल 370 को हटाने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ( PTI )

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है. उन्होंने मुखर्जी को एक दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था. मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश एक ऐसे नेता के योगदान को याद कर रहा है, जिनके आदर्श पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, "आज हमारा देश महान दूरदर्शी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहा है." अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, "अनुच्छेद 370 को हटाकर हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है." प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार के पक्षधर थे और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे. भारत के बंटवारे के समय मुखर्जी की भूमिका का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनसंघ के संस्थापक ने इसके खिलाफ जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई.